Sommet du PMIA - Le Québec s'engage à respecter la Recommandation du Conseil de l'OCDE sur l'IA

QUÉBEC, le 11 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Dans le cadre du Sommet du Partenariat mondial sur l'intelligence artificielle (PMIA) qui se déroule actuellement à Paris, la vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, s'est engagée au nom du gouvernement du Québec à respecter la Recommandation du Conseil sur l'intelligence artificielle (IA).

La Recommandation guidera l'action du gouvernement afin de favoriser l'adoption des technologies de l'IA au sein de l'administration publique québécoise. La volonté du gouvernement du Québec de respecter les principes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) témoigne de son engagement à être un leader du développement éthique de l'IA. Bien que les principes de l'OCDE sur l'IA disposent déjà d'un appui important sur le plan international avec une adoption par 46 pays, l'engagement du Québec constitue une première mondiale pour un État fédéré.

Le Québec participe au PMIA aux côtés des autres pays membres, via la délégation Canadienne, grâce au Protocole d'entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relatif au PMIA. Ce protocole d'entente, basé sur le modèle de l'Accord Canada-Québec sur l'UNESCO, permet au Québec de mettre en évidence le rôle important de son écosystème de l'IA, particulièrement dans le domaine du développement responsable de l'IA. Concrètement, au sein de la représentation canadienne, le Québec pourra notamment mettre de l'avant des perspectives scientifiques et recommander des experts pour les groupes de travail du PMIA. Depuis la création du PMIA, le Québec a su se positionner comme un acteur important, notamment en attirant sur son territoire un de ses deux centres d'expertise, le Centre d'expertise international de Montréal en intelligence artificielle (CEIMIA), et en positionnant des experts québécois, MM. Yoshua Bengio et Jean-François Gagné, à la tête de deux des quatre groupes de travail du PMIA.

Le gouvernement du Québec est fier d'être le seul État fédéré à contribuer financièrement aux travaux du PMIA. Cette contribution de 5 M$, annoncée en mars 2018, s'inscrit dans un engagement du Québec pour assurer le développement et l'utilisation responsable de l'IA.

« Le Québec s'intéresse au développement de l'intelligence artificielle responsable depuis plusieurs années. Notre écosystème, l'un des plus importants en Amérique du Nord avec plus de 20 000 travailleurs qualifiés, contribue à l'émergence d'initiatives innovantes comme la Déclaration de Montréal pour le développement responsable de l'IA. Nous nous réjouissons de voir un tel engagement international de la part de nombreux États, dont le Québec, afin de mettre en commun le meilleur de l'expertise mondiale et d'aborder les enjeux de l'IA comme l'avenir du travail, la gouvernance des données, le développement responsable de l'IA ainsi que l'innovation et la commercialisation de l'IA. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« Le Québec est un des hauts lieux internationaux du développement responsable de l'IA. Nous saluons l'engagement continu du gouvernement du Québec à respecter les Principes de l'OCDE sur l'IA, énoncés dans la Recommandation du Conseil de l'OCDE sur l'IA, lors de l'adoption de cette technologie prometteuse au sein de son administration publique et de son soutien pour l'innovation IA de pointe. Avec les orientations politiques énoncées sur l'Observatoire des politiques d'IA de l'OCDE (OECD.AI), les Principes de l'OCDE sur l'IA constituent une norme internationale pour l'élaboration de cadres interopérables pour une IA digne de confiance. »

Andrew W. Wyckoff, directeur de la science, de la technologie et de l'innovation à l'OCDE

Lancé en juin 2020, le PMIA est une initiative multipartite réunissant des experts de premier plan de la science, de l'industrie, de la société civile, des organisations internationales et des gouvernements qui partagent des valeurs pour combler le fossé entre la théorie et la pratique sur l'IA en soutenant la recherche de pointe et les activités appliquées sur les priorités liées à l'IA.

Le Protocole d'entente Québec- Canada relatif au PMIA, qui définit notamment la place du Québec au sein de la délégation canadienne et qui a mené à la création du CEIMIA, est le résultat de plusieurs années de travail. La participation du Québec au Sommet du PMIA à Paris démontre bien la volonté du gouvernement du Québec de positionner l'expertise québécoise en IA à l'échelle internationale et d'augmenter son pouvoir d'influence.

