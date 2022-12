Sommet des prix Yidan 2022 : Fournir une plateforme pour mettre en lumière le perfectionnement et l'autonomisation des éducateurs

HONG KONG, le 7 déc. 2022 /CNW/ - La Yidan Prize Foundation, la fondation philanthropique mondiale à l'origine de la plus haute distinction du monde dans l'industrie de l'éducation, a tenu hier le sommet des prix Yidan 2022.

Dr Linda Darling-Hammond, 2022 Yidan Prize for Education Research Laureate and Founder of the Learning Policy Institute, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘Reshaping teacher preparation in light of the pandemic’ Professor Yongxin Zhu, 2022 Yidan Prize for Education Development Laureate, and Founder of New Education Initiative, and other panelists speak on the 2022 Yidan Prize Summit panel, ‘What it means to be a teacher: identity, motivation and skills’

Les enseignants sont confrontés à des défis plus complexes que jamais. Les Nations Unies nous ont tous appelés à mieux soutenir les enseignants lors du Sommet sur la transformation de l'éducation en septembre. Le sommet des prix Yidan de cette année a réuni des chefs de file de l'éducation, des politiques et de la philanthropie pour discuter de ce que cela signifie d'être enseignant aujourd'hui et demain.

Dans le cadre d'une série de discussions, les panélistes ont discuté des moyens efficaces de soutenir le perfectionnement et l'autonomisation des éducateurs, de l'importance de créer des liens entre la politique et la pratique de l'éducation, des innovations dans l'enseignement et l'apprentissage des STIM, et de la façon dont la collaboration peut entraîner des changements en classe.

Le Dr Charles CHEN Yidan, fondateur des prix Yidan, a déclaré : « L'éducation est un écosystème. Pour que cet écosystème puisse prospérer, il doit fournir les conditions qui reconnaissent et soutiennent le travail essentiel des éducateurs et leur permettre de réussir. »

Le Dr Linda Darling-Hammond, lauréate du prix Yidan 2022 pour la recherche dans le domaine de l'éducation, était accompagnée d'experts de l'éducation pour discuter des défis et des occasions qui se sont présentés dans le domaine de l'éducation pendant la pandémie. Elle a mis en lumière les programmes de préparation des enseignants qui ont réussi à préparer les enseignants à un monde en évolution, en s'appuyant sur des exemples de systèmes éducatifs en Chine, en Nouvelle-Zélande, à Singapour et aux États-Unis. Les panélistes ont également discuté de l'importance d'établir des liens entre la recherche, la pratique et les politiques.

Dans le second panel, le professeur Carl Wieman, lauréat du prix Yidan 2020 pour la recherche en éducation et fondateur de PhET Interactive Simulations, était accompagné de Mme Kathy Perkins, directrice de PhET Interactive Simulations, et de Zachariah Mbasu, ambassadeur de PhET pour l'Afrique. Ils ont discuté de la façon dont les innovations telles que les simulations interactives en mathématiques et en sciences de PhET peuvent être des outils puissants en classe en éliminant les obstacles et en donnant aux apprenants un rôle plus actif dans le processus d'apprentissage. Ils ont également parlé de la façon dont des programmes comme la bourse PhET aident à accélérer l'adoption de pratiques d'enseignement et d'apprentissage participatives et fondées sur la recherche dans l'enseignement des STIM.

Dans un autre panel, le professeur Yongxin Zhu, lauréat du prix Yidan pour le développement dans le domaine de l'éducation 2022, a partagé de puissants exemples de motivation des enseignants et de pratiques de perfectionnement professionnel, s'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience à la New Education Initiative en Chine. Les panélistes ont partagé des stratégies pour créer de solides réseaux de pairs, qui relient les enseignants et leur donnent les moyens d'apprendre les uns des autres. Ils ont également parlé de la façon dont les plateformes d'apprentissage en ligne ont transformé et élargi les possibilités d'apprentissage des enseignants en ligne, ce qui est d'autant plus important dans le contexte de la pandémie et au-delà.

Le sommet a également permis d'explorer le rôle en pleine évolution de la philanthropie. Des représentants de la D. H. Chen Foundation et de la Bei Shan Tang Foundation ont souligné l'importance de collaborer avec les intervenants en éducation pour appuyer le perfectionnement professionnel des enseignants à l'échelle locale. Les enseignants d'un certain nombre d'écoles de Hong Kong ont également partagé des exemples de programmes pilotes qui préparent proactivement les éducateurs à préparer les élèves à l'avenir.

Remise de prix aux lauréats des prix Yidan 2022

Le 4 décembre, le Dr Linda Darling-Hammond et le professeur Yongxin Zhu ont reçu respectivement le prix Yidan 2022 pour la recherche dans le domaine de l'éducation et le prix Yidan 2022 pour le développement de l'éducation pour leur travail extraordinaire visant à doter nos enseignants et nos jeunes des compétences nécessaires pour s'épanouir au XXIe siècle. Ils se joignent à la communauté mondiale des agents de changement dans le domaine de l'éducation et aux membres du Council of Luminaries du sommet des prix Yidan.

La période de mise en nomination pour les prix Yidan 2023 est ouverte

La période de mise en nomination pour les prix Yidan 2023 est maintenant ouverte et prendra fin le 31 mars 2023. La Yidan Prize Foundation organisera un webinaire le 18 janvier 2023 pour communiquer plus d'informations sur les prix, pour savoir la façon de soumettre une candidature et ce que les juges s'attendent à voir chez les lauréats.

Pour en savoir plus sur la mise en candidature pour les prix Yidan, visitez le site Web de la Yidan Prize Foundation : https://yidanprize.org/the-prize/nominations/

À PROPOS DE LA YIDAN PRIZE FOUNDATION

La Yidan Prize Foundation est une fondation philanthropique mondiale qui a pour mission de créer un monde meilleur grâce à l'éducation. Par l'intermédiaire de ses prix et de son réseau d'innovateurs, la Yidan Prize Foundation soutient les idées et les pratiques relatives à l'éducation, en particulier celles qui ont le pouvoir de transformer positivement la vie des gens et la société.

Les prix Yidan représentent une distinction en matière d'éducation inclusive et sont remis aux personnes ou aux équipes qui ont contribué de manière significative à l'éducation sur les plans théorique ou pratique. Ils se composent de deux prix, qui travaillent en harmonie, à savoir le prix Yidan pour la recherche dans le domaine de l'éducation et le prix Yidan pour le développement dans le domaine de l'éducation. Les lauréats reçoivent un fonds de projet de 15 millions de dollars de Hong Kong sur trois ans, qui les aide à intensifier leur travail, ainsi qu'une médaille d'or et un prix en espèces de 15 millions de dollars de Hong Kong (partagé également entre les équipes).

Pour obtenir plus de renseignements, visitez le yidanprize.org ou communiquez avec [email protected].

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1962705/Newswire_photo_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1962706/Newswire_photo_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1957826/Yidan_Prize_Logo_Logo.jpg

SOURCE Yidan Prize Foundation

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Sonia Leung, [email protected]