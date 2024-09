De jeunes militantes lancent « What Girls Want » (Ce que les filles veulent), et exigent que les leaders mondiaux placent les filles au centre du Sommet de l'avenir

NEW YORK, 23 septembre 2024 /CNW/ - Aujourd'hui à New York, plus de 50 jeunes femmes du monde entier, dont la lauréate du prix Nobel Malala Yousafzai, se sont réunies pour rappeler le gouvernement à l'ordre pour ne pas avoir accordé la priorité aux filles et aux jeunes femmes au prochain Sommet de l'avenir. Le groupe est soutenu par des organismes, des institutions et des fonds sans but lucratif axés sur les filles qui ont synthétisé les demandes des filles sur www.whatgirlswant.com.

Lors d'une manifestation près des Nations Unies, aux côtés de découpures grandeur nature de dirigeants mondiaux habillés ironiquement en tant qu' « experts des filles », les militantes ont livré un message fort : les dirigeants mondiaux ne sont pas les experts sur ce que les filles veulent pour leur avenir - les filles le sont.

Eylül Erçin, 19 ans, de Türkiye, a déclaré : « Le temps n'est plus où les filles et les jeunes femmes étaient traitées comme des sujets de réflexion après-coup. Les dirigeants doivent nous inclure dans la conception fondamentale de ces processus, en veillant à ce que nos priorités soient intégrées de manière à façonner l'avenir dont nous hériterons. Rien de moins n'est acceptable. »

L'événement d'aujourd'hui va au-delà de la dénonciation d'une défaillance de processus. Des filles du monde entier ont lancé cette semaine un appel à l'action tourné vers l'avenir. Ils attendent des gouvernements, des institutions et des responsables locaux qu'ils prennent les devants et contribuent à façonner un avenir plus équitable.

Aux côtés d'autres militants, Malala a affirmé : « Même à 27 ans, je sais qu'il ne faut pas croire que c'est moi qui comprends le mieux les désirs des filles. Partout où je vais, les filles sont impatientes de partager leur vision de leur avenir. En tant qu'adultes, il est de notre devoir d'écouter, de financer leur travail et de suivre leur exemple. Il n'est pas trop tard pour que les dirigeants du monde entier fassent ce qu'il faut pour les filles. Ils peuvent commencer par donner la priorité à leurs demandes lors des délibérations finales du sommet de demain et par investir des ressources à la hauteur de leurs paroles. »

La preuve est faite : investir dans les filles et respecter leurs droits transforme l'économie, les sociétés et l'environnement, ce qui permet de faire progresser les Objectifs de développement durable et de construire l'avenir que les filles méritent.

À propos de What Girls Want

Cette initiative est le fruit d'une collaboration entre des organisations, des institutions, des bailleurs de fonds et des alliés axés sur les filles. La campagne s'articule autour d'un travail de collecte de renseignements, de données et d'histoires à partir de plus de 20 consultations publiques auprès de filles et de jeunes femmes au cours de la dernière décennie, animées par un désir commun de centrer les demandes des filles dans des espaces où elles sont ignorées.

Personne-ressource :

[email protected]

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2384993/Women_Deliver_Logo.jpg

SOURCE Women Deliver