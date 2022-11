Sommet de la Francophonie 2022 à Djerba - Des résultats tangibles pour le Québec annoncés par la ministre Martine Biron lors de son passage à Djerba

DJERBA, Tunisie, le 20 nov. 2022 /CNW Telbec/ - En marge de la Conférence ministérielle de la Francophonie, la ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, a profité de son passage en Tunisie pour signer, avec le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, M. Othman Jerandi, l'Entente en matière de sécurité sociale entre le Québec et la République tunisienne. De plus, elle a lancé un projet d'assistance technique en matière de formation avec la Tunisie, assortie d'une subvention de 450 000 $ à la Fédération des cégeps. Finalement, la ministre a annoncé que l'entreprise québécoise YULCOM Technologies a été retenue par l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) pour développer des plateformes technologiques éducatives, notamment en enseignement du français.

Entente de sécurité sociale

Cette entente permettra de coordonner l'application des législations des deux États en matière de rentes, de santé, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et ce, en faveur des Québécois et des Tunisiens. Cette entente permettra aux entreprises québécoises et tunisiennes d'économiser des sommes importantes en cotisations obligatoires et de réduire leurs poids administratifs.

Legs à la Tunisie en matière d'assistance technique

Afin de renforcer ses liens avec la Tunisie et pour marquer le fait que ce pays est l'hôte du Sommet de la Francophonie, le Québec financera, à hauteur de 450 000 $, un projet d'assistance technique réalisé sur une période de trois ans, en collaboration avec la Fédération des cégeps. Le Cégep de Jonquière et le Cégep de La Pocatière offriront les formations aux Tunisiens.

Ce projet d'assistance technique a pour objectif de valoriser l'expertise et les méthodes pédagogiques québécoises de formation technique auprès du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la République tunisienne et des agences qui en relèvent. De plus, l'initiative favorisera les collaborations entre les cégeps du Québec et les établissements d'enseignement et de formation tunisiens.

Contrats entre YULCOM Technologies et l'OIF

L'entreprise YULCOM Technologies, basée à Montréal, a décroché trois contrats d'une valeur totale de plus de 400 000 $ avec l'OIF, soit : la mise en place d'une plateforme d'enseignement du français; le développement de ses applications Web et mobiles; et son hébergement infonuagique.

La plateforme numérique Parlons français! regroupera et diffusera les ressources éducatives libres de l'OIF. Son objectif sera de favoriser l'enseignement et l'apprentissage du français sur tous les continents.

Citation :

« Ces annonces témoignent de la volonté du Québec de renforcer ses liens culturels, éducatifs et économiques avec la Tunisie. Ce pays est un des fondateurs de la Francophonie et un des partenaires prioritaires du Québec au Maghreb et en Afrique. Les annonces que nous faisons aujourd'hui donnent un sérieux coup de pouce à nos entreprises. Nous diminuons leur charge administrative et augmentons leur compétitivité et leur productivité. De plus, les contrats de YULCOM Technologies vont faire rayonner toute l'expertise du Québec en matière de numérique. »

Martine Biron, ministre des Relations internationales et de la Francophonie et ministre responsable de la Condition féminine

Faits saillants :

Depuis 1979, le gouvernement du Québec a conclu des ententes de sécurité sociale avec 39 pays, favorisant ainsi la mobilité internationale.

Grâce à ces ententes, un total de plus de 200 M$ en pensions de retraite, d'invalidité et de survivants est versé à des bénéficiaires résidant au Québec. Par ailleurs, les employeurs québécois économisent près d'une vingtaine de millions de dollars annuellement en cotisations obligatoires aux régimes de sécurité sociale des pays d'entente.

Le Québec a le privilège de compter sur la contribution et l'engagement de ses concitoyens d'origine tunisienne, qui sont au nombre de plus de 25 000 sur son territoire.

En 2021-2022, plus de 1 000 étudiants tunisiens étaient inscrits dans des établissements d'enseignement supérieur au Québec.

L'entente de sécurité sociale entrera en vigueur après avoir été approuvée par l'Assemblée nationale, puis ratifiée par le gouvernement du Québec.

