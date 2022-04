Cette acquisition renforce la position de GTI dans le corridor nord-sud entre Montréal et le Texas et vient complémenter son offre de services à valeur ajoutée, qui comprend le camionnage, le courtage de fret, la livraison de cargaisons, l'entreposage spécialisé, ainsi que des services spécialisés tels que le transport sur plate-forme, le transport lourd, le transport spécialisé de charges surdimensionnées et hors normes.

"Les subtilités liées à la gestion du transport de conteneurs peuvent être complexes pour nos clients. L'intégration de Foxconn dans GTI USA améliore notre offre de services de transport géré et apporte une valeur ajoutée aux clients ", a déclaré Kent Jordan, président de GTI USA.

"J'ai été impressionné par la culture de performance, de croissance et d'excellence de Foxconn, ainsi que par la clientèle de premier ordre de cette entreprise aux États-Unis'', a déclaré Richard Lafrenière, président et chef de la direction de GTI. '' Ce partenariat permettra à GTI de compléter l'offre de service actuelle aux clients de Foxconn. De même, les clients de GTI bénéficieront de l'expertise de Foxconn en matière de transport de conteneurs, un atout considérable dans le contexte actuel."

"En faisant partie de GTI USA, nous aurons des ressources supplémentaires pour soutenir nos équipes qui ont tissé des relations profondes avec nos clients. Aujourd'hui, nous pouvons rapidement gagner une plus grande part du portefeuille en offrant une solution complète à valeur ajoutée pour tous leurs besoins en matière de fret et de logistique", ajoute Vincent Burch, cofondateur de Foxconn Logistics.

''Il s'agit de la quatrième acquisition de GTI au cours des quatre dernières années ", a déclaré Frederick Perrault, associé senior chez Novacap. "L'équipe a développé une compréhension profonde de la façon d'intégrer les nouvelles activités et de développer l'entreprise dans de nouveaux segments et de nouvelles géographies. Nous sommes très heureux d'accueillir l'équipe de Foxconn dans la famille GTI.''

À propos de Solutions de Transport GTI

Solutions de Transport GTI est un fournisseur de premier plan de solutions de transport différenciées et à valeur ajoutée, spécialisé dans le camionnage, le courtage de fret, la livraison de cargaisons, l'entreposage spécialisé, ainsi que des services adaptés tels que le transport à plat, le transport lourd, les charges surdimensionnées et hors normes.

Pour plus d'informations, visitez le site www.thegtigroup.com

À propos de Foxconn Logistics

Chez Foxconn Logistics, nous croyons que les partenariats sont la clé du succès. Notre siège social est situé à Spring Hill, au Tennessee, et nous nous spécialisons dans la gestion des conteneurs et le drayage qui soutiennent le transport de fret maritime, ferroviaire et routier, ainsi que le transport transfrontalier longue distance au Canada et au Mexique.

Pour plus d'informations, visitez le site www.foxconnlogistics.com

À propos de Novacap

Fondée en 1981, Novacap est un chef de file nord-américain dans le domaine du placement privé, avec plus de 8 milliards $ d'actifs sous gestion, qui a investi dans plus de 100 sociétés et réalisé plus de 150 acquisitions subséquentes. Appliquant son approche sectorielle depuis 2007 dans les secteurs des TMT, Industries et récemment des Services Financiers, l'expertise opérationnelle approfondie de Novacap dans ces domaines peut accélérer la croissance des sociétés et créer de la valeur à long terme. Comptant sur des équipes d'investissement et d'opérations expérimentées et spécialisées ainsi que sur des ressources financières considérables, Novacap détient les ressources et les connaissances requises afin de bâtir des entreprises de classe mondiale. Novacap a des bureaux à Brossard, au Québec ainsi qu'à Toronto, en Ontario.

Pour plus de renseignements, visitez www.novacap.ca

SOURCE Novacap Management Inc.

Renseignements: Yasmine Sardouk, NOVACAP. +1(514)-299-1669, [email protected]