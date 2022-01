MONTRÉAL, le 25 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Solutions Beyond Technologies a le plaisir d'annoncer la nomination de François Laurin au poste de directeur exécutif principal. François jouera un rôle clé en accompagnant nos clients dans les différents stades de leur transformation numérique d'entreprise à l'aide des solutions SAP.

François mettra à profit son expérience variée dans la gestion de solutions SAP pour des marques canadiennes renommées ; il collaborera étroitement avec nos clients afin de proposer et d'appuyer la mise en œuvre des dernières innovations qui contribueront à l'évolution de leur écosystème et centre de compétence SAP.

François compte plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des technologies de l'information (TI). Avant de se joindre à Beyond, il était vice-président des TI chez Hydro-Québec. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion des technologies de l'information de l'Université du Québec à Montréal et d'un certificat en gestion et leadership pour cadre supérieur du Massachusetts Institute of Technology (MIT).

« Toujours dans un objectif d'offrir une qualité de services inégalée à notre clientèle grandissante, nous sommes ravis d'accueillir François Laurin au sein de notre entreprise. François apporte une perspective unique en matière d'expertise, puisqu'il était le dirigeant du service des technologies de l'information pour plusieurs grands clients SAP, dont Aldo, Sobeys, et le Cirque du Soleil », a affirmé Luc Dubois, chef de la direction chez Solutions Beyond Technologies.

À propos de Solutions Beyond Technologies

Ayant son siège social à Montréal, Solutions Beyond Technologies fournit de l'expertise et des applications pour aider les entreprises à réussir la transition numérique de leurs activités, à l'aide des solutions SAP. Nos services couvrent chaque étape du cycle de transformation, des services-conseils fonctionnels et techniques intersectoriels jusqu'à l'expérience client, en passant par la gestion de projet, l'hébergement infonuagique et l'informatique décisionnelle, ainsi que l'amélioration continue des activités et de la performance des entreprises. Fondée en 2005, la société a connu une croissance très importante au cours des cinq dernières années et dessert aujourd'hui plus de 150 PME, entreprises familiales et grandes entreprises au Canada, aux États-Unis, en France et en Afrique du Sud.

https://www.beyondtechnologies.com/fr/

SOURCE Beyond Technologies

Renseignements: Kurt Ramcharan, Vice-président, Marketing, Solutions Beyond Technologies, [email protected]