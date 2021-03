Solution SP inc. de Jonquière devient le tout premier détaillant officiel des produits Agro-100 au Saguenay-Lac-St-Jean

C'est ce qu'a précisé aujourd'hui le président de Solution SP inc., Steeve Potvin, qui a indiqué que ce partenariat direct avec Agro-100 Ltée, dont il était jusqu'alors le directeur des ventes pour la région, renforce la relation d'affaires qui lui donnera les coudées encore plus franches, à titre de détaillant indépendant de toute la gamme de produits innovants Agro-100, dans le déploiement de l'offre de produits autant que de services agronomiques.

« La vision que nous avons de notre entreprise nous permet de croire que nous pourrons créer à bon rythme de l'emploi localement, au cours des prochaines années, et ainsi faire croître un identité régionale forte dans un marché déjà fortement concurrentiel » a dit monsieur Potvin, en précisant que, déjà, un premier poste a été créé au siège social de la nouvelle entreprise, rue de la Sarthe à Jonquière.

« Pour nous, cela signifie que notre ex-directeur des ventes, et aujourd'hui, partenaire d'affaires, sera encore plus en mesure de composer avec une pleine autonomie commerciale qui lui permettra de devenir un acteur régional important de l'industrie agricole et bioalimentaire dont l'apport économique au PIB (Produit intérieur brut) avoisine les 700M $ dans la région » a dit pour sa part le président et chef de la direction d'Agro-100, Stéphane Beaucage. Solution SP inc. exercera un plein contrôle sur la relation d'affaires, en amont, comme en aval, avec l'établissement d'un système de facturation régionale, notamment, qui facilitera la vie à tous les intervenants du milieu.

Celui-ci a poursuivi en se déclarant persuadé que les quelques 1200 entrepreneurs agricoles du Saguenay-Lac-St-Jean réaliseront avec le temps que Solution SP inc., appuyée par Agro-100, pourra contribuer à renforcer l'avenir du secteur agricole régional en proposant non seulement des produits, mais aussi des stratégies innovantes et des services-conseil propres à améliorer les rendements et les revenus des agriculteurs, et ce, à la grandeur de la superficie totale en culture établie à 137 300 hectares.

Monsieur Potvin a conclu en affirmant qu'à moyen terme, Solutions S.P. sera en mesure d'œuvrer aussi dans le grand marché de la Côte-Nord.

