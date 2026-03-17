Solugen lève 50 M$ pour accroître la production d'Azogen, un fertilisant certifié pour l'agriculture biologique

SAINT-PATRICE-DE-BEAURIVAGE, QC, le 17 mars 2026 /CNW/ - Solugen Global Inc. ("Solugen" ou la "Société"), un chef de file des solutions durables en agriculture, est fière d'annoncer un investissement en actions de 50 M$, mené par Idéaliste Capital, un fonds canadien de capital de croissance, avec la participation de Fonds de Croissance du Canada Inc. ("FCC"). Dans le cadre de cette transaction, le FCC est heureux de s'engager à une hauteur de 20 M$ afin de soutenir la prochaine phase de croissance de Solugen. Ce financement permettra à Solugen d'augmenter significativement sa capacité de production et de poursuivre sa mission visant à soutenir l'agriculture biologique grâce à des fertilisants novateurs fondés sur l'économie circulaire.

Solugen produit et commercialise Azogen, un fertilisant liquide d'azote ammoniacal fabriqué à partir de lisier de porc. Cette innovation répond à l'un des principaux défis de l'agriculture biologique en contribuant à réduire l'écart de production avec l'agriculture conventionnelle. Son procédé circulaire améliore la gestion des lisiers, tout en offrant une solution prête à l'emploi utilisée depuis plus d'un siècle dans l'agriculture conventionnelle. Azogen, certifié biologique aux États-Unis et gagnant en popularité auprès des grands producteurs, aide les agriculteurs biologiques à augmenter de façon durable leur production.

L'usine modulaire et automatisée de Solugen, située à Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec, est actuellement en exploitation continue. Grâce au nouvel investissement, la Société augmentera la capacité de cette installation et procédera à la construction d'une deuxième usine au Québec. Ces projets permettront à la Société d'atteindre un niveau de production suffisant pour accélérer son déploiement sur le marché américain et répondre à la demande croissante du secteur de l'agriculture biologique en Amérique du Nord.

Dans le cadre de cette nouvelle phase de croissance, Solugen prévoit également d'agrandir son équipe afin de continuer à offrir un soutien de qualité aux producteurs porcins et aux agriculteurs, tout en renforçant ses capacités de production.

« Ce financement représente une étape importante pour Solugen », a déclaré André Beaulieu-Blanchette, fondateur et chef de la direction de Solugen. « Notre technologie combine une performance prouvée et une réduction de l'empreinte environnementale. L'expansion de nos activités nous permettra de servir un plus grand nombre de producteurs et de contribuer concrètement à réduire l'écart de rendement en agriculture biologique, tout en bâtissant une croissance durable à long terme. »

« La solution développée par Solugen redéfinit les attentes à l'égard des fertilisants biologiques », a souligné François Boudreault, associé chez Idéaliste Capital. « En valorisant le lisier pour en faire un fertilisant biologique, l'équipe a démontré la robustesse de sa technologie, sa capacité d'exécution et une trajectoire claire vers une croissance durable générant un impact tangible. »

« Le mandat du FCC est de soutenir des entreprises canadiennes de technologies propres qui développent des solutions innovantes et à faible intensité carbone, tout en renforçant la compétitivité du Canada et en créant des emplois », a déclaré Yannick Beaudoin, président et chef de la direction de l'équipe de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada. « En co-investissant aux côtés d'Idéaliste Capital, le FCC contribue à la croissance d'entreprises comme Solugen, dont les innovations soutiennent la décarbonisation des industries canadiennes. »

À propos de Solugen

Fondée en 2017 et établie à Lévis, Québec, Solugen transforme l'agriculture biologique grâce à Azogen, un fertilisant d'azote ammoniacal à libération rapide issu d'un procédé entièrement circulaire. En convertissant le lisier en fertilisant haute performance, Solugen permet aux agriculteurs d'augmenter leurs rendements tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre associés aux fertilisants conventionnels. Apprenez-en plus sur Solugen.

https://www.youtube.com/watch?v=fM2aiJ9rmDQ

À propos d'Idéaliste Capital

Idéaliste Capital est un investisseur canadien en capital de croissance qui œuvre à accélérer la transition vers une économie plus résiliente. Le fonds fournit du capital aux entreprises afin de soutenir le développement de solutions éprouvées, rentables et durables. Par ses investissements et son accompagnement actif, Idéaliste Capital cherche à favoriser une utilisation plus efficiente des ressources et de l'énergie. Pour en apprendre plus sur Idéaliste Capital, visitez Idéaliste Capital.

À propos de Fonds de Croissance du Canada

Le FCC est un fonds de 15 milliards de dollars, sans lien de dépendance avec le gouvernement, qui aide à attirer des capitaux privés pour bâtir l'économie propre du Canada. Pour ce faire, il utilise des instruments d'investissement qui absorbent certains risques en vue d'encourager les placements privés dans des projets, des technologies, des entreprises et des chaînes d'approvisionnement sobres en carbone. Pour en savoir plus sur le FCC, consultez son site web : www.cgf-fcc.ca.

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À propos de Gestion d'actifs Fonds de croissance du Canada

Dans le Budget de 2023, le gouvernement du Canada a annoncé qu'Investissements PSP, par l'entremise d'une filiale en propriété exclusive, agirait à titre de gestionnaire d'actifs pour le FCC. GAFCC agit comme gestionnaire d'actifs indépendant et exclusif pour le FCC.

SOURCE Solugen global