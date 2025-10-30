Le spin-off place Solstice en position d'accélérer sa croissance et de générer de la valeur pour ses actionnaires en tant que pure player leader dans les matériaux spécialisés

Bien positionnée pour tirer parti des tendances séculaires fortes et résilientes dans les domaines du refroidissement, des solutions pour le bâtiment, de l'informatique de pointe, de l'énergie, de la sécurité et des soins de santé

Sa cotation commence aujourd'hui au NASDAQ sous le code ticker « SOLS ».

MORRIS PLAINS, N.J., le 30 oct. 2025 /CNW/ - Solstice Advanced Materials (NASDAQ : SOLS), pure player leader dans les matériaux spécialisés, inaugure aujourd'hui son premier jour en tant que société indépendante cotée en bourse, après avoir finalisé son spin-off d'Honeywell. Les actions de Solstice seront cotées au NASDAQ sous le code ticker « SOLS » dès l'ouverture du marché.

Forte d'un héritage de plus de 130 ans dans le domaine des matériaux de pointe, la société Solstice est bien positionnée pour tirer parti de ses résultats obtenus en matière d'innovation et d'excellence opérationnelle. Les technologies Solstice permettent de mettre en place des solutions hautement performantes pour des secteurs mondiaux essentiels, notamment le CVAC/R, la fabrication de semi-conducteurs, la gestion thermique des centres de données, l'énergie nucléaire, la défense et les sciences de la vie. La société compte environ 4 000 employés, 24 sites de production et quatre centres R&D qui desservent plus de 3 000 clients dans 120 pays et territoires.

« Aujourd'hui s'ouvre un nouveau chapitre passionnant pour Solstice », a déclaré David Sewell, président-directeur général de Solstice Advanced Materials. « Notre indépendance nous permet de tirer parti des tendances séculaires fortes qui façonnent notre secteur d'activité, à savoir les transitions induites par la réglementation dans le domaine des solutions de refroidissement et de construction, ainsi que la prolifération rapide de l'IA et de l'informatique de pointe. Grâce à ses technologies différenciées, à ses partenariats clients hors pair, à ses équipes internationales hautement qualifiées et à son personnel de direction expérimenté, la société est prête à exploiter son potentiel de croissance et à générer une valeur significative à long terme pour ses parties prenantes. »

Le spin-off a été réalisé via la distribution de toutes les actions ordinaires de Solstice. Chaque actionnaire Honeywell inscrit à la clôture des marchés le 17 octobre 2025 a reçu une action ordinaire Solstice pour chaque tranche de quatre actions ordinaires Honeywell détenues.

À propos de Solstice Advanced Materials

Solstice Advanced Materials est une entreprise mondiale de premier plan spécialisée dans les matériaux de pointe et dont les avancées scientifiques aboutissent à des solutions plus intelligentes. Solstice propose des solutions hautement performantes qui répondent aux besoins des industries et applications essentielles, notamment dans les domaines des réfrigérants, de la fabrication de semi-conducteurs, du refroidissement des centres de données, de l'énergie nucléaire, des fibres de protection, des emballages pour le secteur de la santé, etc. Solstice est réputée pour le développement de matériaux de nouvelle génération à travers certaines des marques les plus connues du secteur, telles que Solstice®, Genetron®, Aclar®, Spectra®, Fluka™ et Hydranal™. Avec plus de 3 000 clients dans plus de 120 pays et territoires et un portefeuille solide de plus de 5 700 brevets, les quelque 4 000 employé(e)s de Solstice à travers le monde sont les moteurs de l'innovation dans le domaine de la science des matériaux. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Solstice.com.

Informations supplémentaires

Solstice utilise son site web consacré aux relations avec les investisseurs, investor.solstice.com, pour divulguer des informations susceptibles de présenter un intérêt ou d'avoir de l'importance pour ses investisseurs, et pour se conformer aux obligations de divulgation prévues par le Règlement FD. Par conséquent, les investisseurs sont invités à consulter le site web qui leur est consacré, en plus de suivre nos communiqués de presse, nos déclarations auprès de la SEC, nos conférences téléphoniques publiques, nos webdiffusions et nos activités sur les réseaux sociaux.

Déclarations prospectives

Nous décrivons dans ce communiqué bon nombre des tendances et autres facteurs qui influencent notre activité et nos résultats futurs. Ces discussions contiennent des déclarations prospectives au sens de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel qu'amendé. Les déclarations prospectives sont celles qui traitent d'activités, d'événements ou de développements que la direction prévoit, attend, projette, croit ou anticipe comme pouvant ou devant se produire à l'avenir. Elles sont fondées sur les hypothèses et les évaluations de la direction à la lumière de l'expérience et des tendances passées, des conditions économiques et industrielles actuelles, des développements futurs prévus et d'autres facteurs pertinents, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et échappent à son contrôle. Elles ne constituent pas des garanties de performances futures, et les résultats, développements et décisions commerciales réels peuvent différer considérablement de ceux envisagés dans nos déclarations prospectives. La société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser ses déclarations prospectives, sauf si la législation en vigueur sur les valeurs mobilières l'exige. Les présentes déclarations prospectives sont également soumises à des incertitudes et des risques importants, notamment les risques macroéconomiques et géopolitiques actuels, comme les changements apportés aux lois et politiques commerciales et fiscales ou leur entrée en vigueur, y compris les répercussions des droits de douane et autres barrières et restrictions commerciales, le ralentissement de la croissance du PIB ou la récession aux États-Unis ou dans le monde, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, la volatilité des marchés financiers, l'inflation et certains conflits régionaux qui peuvent avoir une incidence sur notre rendement à court et à long terme. De plus, rien ne garantit que les plans, initiatives, projections, objectifs, engagements, attentes ou perspectives présentés dans le présent communiqué pourront être réalisés ou le seront. Parmi les facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart significatif entre les résultats réels de Solstice et ceux projetés dans de telles déclarations prospectives, figurent notamment, sans s'y limiter, la capacité de Solstice à réaliser les gains attendus de sa séparation avec Honeywell ; l'endettement résultant des opérations de financement entreprises dans le cadre du spin-off et les risques associés à un endettement supplémentaire ; le risque que les coûts supplémentaires liés à l'exploitation en tant qu'entité autonome (y compris la perte de synergies), les coûts des opérations de restructuration et les autres coûts engagés dans le cadre de la séparation dépassent les estimations de Solstice ; et l'impact de la séparation sur les activités de Solstice et le risque que celle-ci soit plus difficile, plus longue ou plus coûteuse que prévu, y compris l'impact sur les ressources, les systèmes, les procédures et les contrôles de Solstice, le détournement de l'attention de la direction et l'impact sur les relations avec les régulateurs, les clients, les fournisseurs, les employés et les autres contreparties commerciales, ainsi que leur éventuelle perturbation. Ces déclarations prospectives doivent être considérées à la lumière des informations contenues dans le présent communiqué, dans notre déclaration d'information finale datée du 17 octobre 2025 et dans les autres documents déposés auprès de la SEC. Les projets prospectifs décrits dans le présent document ne sont pas définitifs et peuvent être modifiés ou abandonnés à tout moment.

Contacts :

Médias|

Amy Schneiderman

(201) 218-2302

[email protected]

Relations avec les investisseurs

Mike Leithead

(973) 370-8188

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2808886/Solstice_Advanced_Materials_Logo.jpg

SOURCE Solstice Advanced Materials US, Inc.