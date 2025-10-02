MONTRÉAL, le 2 oct. 2025 /CNW/ - Solotech, chef de file mondial en solutions technologiques audiovisuelles, annonce la nomination de Stéphane Lefebvre au poste de président et chef de la direction, effectif le 29 septembre 2025. Après plus de huit années à la tête de l'entreprise, où il a guidé Solotech vers sa remarquable position, Martin Tremblay, ex-président et chef de la direction, passe le flambeau à son successeur, qui siégeait au préalable au conseil d'administration de Solotech.

Cette transition à la direction incarne à la fois la continuité et le renouveau. Elle place Solotech en excellente posture pour atteindre ses objectifs stratégiques d'expansion internationale et de croissance durable, tout en poursuivant ses ambitions d'être le catalyseur de l'évolution des technologies audiovisuelles, et comme partenaire de choix dans les secteurs des tournées, de l'événementiel et de l'intégration de systèmes.

Établi à Montréal, Stéphane apporte une vaste expérience internationale en gestion cummulée à une connaissance approfondie de l'industrie du divertissement et de la technologie. Dans son précédent rôle de PDG au Cirque du Soleil, il a mené avec succès la relance des activités postpandémie du Cirque et a guidé l'une des marques créatives les plus emblématiques au monde à travers sa transformation et son expansion mondiale. Avant cela, il a acquis une expérience avancée en gestion de la technologie et de l'intégration des systèmes et d'excellence opérationnelle durant son parcours d'une vingtaine d'années dans divers postes exécutifs chez CAE, un leader mondial en simulation, formation et opérations aérospatiales critiques. Plus tôt dans sa carrière, il a occupé des postes en conseil financier chez PwC. Stéphane siège également actuellement aux conseils d'administration de Transat A.T. et C2 Montréal.

« Le leadership éprouvé de Stéphane et son approche centrée sur l'humain font de lui le dirigeant tout désigné pour la prochaine phase de croissance de Solotech. Il accorde une importance particulière à la culture, à l'innovation et à l'excellence opérationnelle, des qualités au coeur de notre réussite. Avec Stéphane à la barre, le conseil d'administration est convaincu que Solotech est positionnée pour renforcer son leadership et poursuivre ses ambitions avec clarté et vision. Nous exprimons également notre gratitude à Martin Tremblay pour son leadership et son dévouement au cours des huit dernières années en tant que président et chef de la direction», a déclaré Pierre Boivin, président du conseil d'administration.

« Je suis très heureux de me joindre à Solotech, un chef de file mondial en audiovisuel qui offre des solutions technologiques pour soutenir ses clients aux quatre coins du globe. Solotech crée des expériences inoubliables et des environnements inspirants grâce à une approche axée sur les solutions, permettant de donner vie à la vision des clients, de la conception à la réalisation, portée par des équipes de professionnels talentueux partout dans le monde. Je suis enthousiaste à l'idée de collaborer avec l'équipe de direction chevronnée afin de construire le prochain chapitre de Solotech et faire progresser l'innovation et l'excellence, tant les domaines du divertissement et des lieux de diffusion pour nos clients à travers le monde que pour nos employés et nos partenaires », a affirmé Stéphane.

Forte de son passé et bien ancrée dans le présent, Solotech n'a jamais été aussi bien positionnée pour relever de nouveaux défis et se tourner vers un avenir prometteur.

À propos de Solotech

Fondée il y a plus de 45 ans, Solotech est un leader mondial en technologies audiovisuelles comptant 20 emplacements stratégiques au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Europe et en Asie. Solotech offre sous un même toit des services et solutions en audio, vidéo, éclairage, gréage, habillage de scène et systèmes de contrôle et de collaboration. L'entreprise est reconnue globalement pour son expertise en solutions événementielles et en intégration de systèmes dans divers marchés dont la musique, les sports, les affaires, la culture et l'éducation. La clientèle peut également profiter de son Centre de services, de sa Boutique en ligne et de son savoir-faire en technologies virtuelles. Solotech compte plus de 1 500 employés répartis à travers ses bureaux de Los Angeles, Las Vegas, Nashville, Miami, Orlando, Pensacola, Londres, Birmingham, Manchester, Southampton, Francfort, Calgary, Toronto, Montréal, Ottawa, Québec, Halifax, Macao et Hong Kong.

