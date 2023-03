PARIS, le 2 mars 2023 /CNW/ -- Solina, un partenaire mondial de premier plan pour l'industrie alimentaire qui conçoit des solutions d'ingrédients salés, a fait l'acquisition de W.T. Lynch Foods limitée au Canada, dans le cadre de son plan d'expansion nord-américain.

Solina poursuit son expansion nord-américaine en faisant l’acquisition de la société canadienne Lynch Foods (PRNewsfoto/Solina)

Lynch Foods est un fabricant basé en Ontario, au Canada, qui propose des solutions culinaires sucrées et salées personnalisées pour les marchés des services alimentaires et industriels, générant des ventes annuelles de 95 M$ CA (65 M€). L'entreprise propose des sauces, des sirops et des garnitures à dessert, ainsi que des bases de soupes et de sauces en portion individuelle, en formats commerciaux et en vrac aux services alimentaires, aux services de restauration rapide et aux clients industriels.

Comme Solina, Lynch Foods offre une vaste gamme d'options de fabrication et d'emballages pour répondre aux besoins des clients avec flexibilité, en plus d'être un gage de qualité hors du commun dans les solutions aromatiques depuis sa fondation en 1942.

Grâce à cette acquisition, Solina poursuit son expansion nord-américaine qui a commencé par l'achat du chef de file dans le domaine des services alimentaires, Produits Alimentaires Berthelet en 2020. L'équipe de direction et les 178 employés de Lynch Foods se joindront à Solina, pour porter à 315 le nombre d'employés au Canada et en faire un des principaux joueurs, d'un océan à l'autre, grâce à leur expertise unique en fabrication et en élaboration de solutions aromatiques.

« En acquérant Lynch Foods, nous avons acheté une entreprise qui possède une plateforme commerciale similaire et complémentaire à celle de Berthelet, ainsi que la capacité et les moyens de stimuler notre croissance en tant que partenaire de premier plan en matière de solutions alimentaires sur le marché canadien » affirme Anthony Francheterre, PDG de Solina. « Il s'agit d'une acquisition positive et excitante à la fois pour les deux sociétés, nos clients et nos équipes. »

« C'est un moment incroyable pour nous au Canada », affirme Guillaume Dubois, président de Solina Canada. « La présence de Lynch Foods et de Berthelet dans notre portefeuille nous ouvre les portes d'un océan à l'autre et place Solina en tête sur les marchés de services alimentaires et des solutions alimentaires sur mesure au niveau national. Nos clients et nos équipes tireront profit de cette expansion et de la possibilité de grandir avec ces entreprises. »

Solina fait désormais preuve d'une solide expertise au Canada et aux États-Unis grâce à une série d'acquisitions au cours des dernières années. En plus de Berthelet, l'entreprise a acheté Asenzya, un fournisseur de solutions personnalisées pour les produits salés secs, et Saratoga Food Specialties, chef de file en solutions aromatiques de sauces et d'assaisonnements auprès des chaînes de services alimentaires et des fabricants en alimentation.

Solina dispose désormais de quatre sites aux États-Unis et de trois au Canada qui complètent son portefeuille diversifié de solutions d'ingrédients culinaires secs et liquides en Europe et lui permettent de se démarquer en tant que partenaire de solutions alimentaires agile et axé sur le client en Amérique du Nord.

Au sujet de Solina

Solina est un partenaire mondial de choix dans l'industrie alimentaire, soit les services alimentaires, la restauration rapide et la nutrition en proposant des solutions sur mesure qui contribuent à la création d'aliments bons au goût, mais aussi bons pour les gens et la planète. En choisissant ses ingrédients partout dans le monde, en plus de puiser sa créativité culinaire et son savoir-faire dans plus de 30 centres de R&D et d'opérer dans plus de 37 sites de production répartis dans 18 pays en Europe et en Amérique du Nord, Solina combine une présence internationale avec une proximité avec les marchés locaux pour combler les besoins alimentaires de leurs clients. Avec son siège social en France, l'entreprise compte plus de 3370 employés et sert des clients dans plus de 75 pays. L'actionnaire majoritaire de Solina est Astorg, une société privée d'investissement indépendante.

Au sujet de Lynch Foods

Lynch Foods est un fabricant alimentaire canadien, qui propose des solutions alimentaires sur mesure pour les services alimentaires, la vente au détail, les soins de santé et un usage industriel et est fière de la qualité supérieure de ses produits, de ses taux d'exécution des commandes parmi les plus élevés de l'industrie, de ses normes de contrôle de la qualité et de ses activités novatrices de recherche et développement. Grâce à ses capacités de production diversifiées, Lynch Foods fabrique des confitures et des gelées, des sauces et des vinaigrettes, des bases pour soupes et pour sauces, des mélanges pour boissons froides et chaudes, des sirops et des garnitures pour desserts, allant de la petite portion pour les consommateurs au format en vrac pour les restaurants et les clients industriels.

