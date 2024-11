La collaboration tirera parti du portefeuille de brevets de Solidion et stimulera la fabrication aux États-Unis

DALLAS, 11 novembre 2024 /CNW/ - Solidion Technology, Inc. (NASDAQ : STI), un fournisseur de solutions de technologie de batterie de pointe, a annoncé aujourd'hui un protocole d'entente stratégique avec Bluestar Materials Company (Taïwan). Cette entente tirera parti du portefeuille de brevets de Solidion et accélérera la commercialisation de sa technologie d'anode, y compris sa technologie récemment dévoilée qui permet de charger les batteries au lithium en 5 minutes.

L'accord permettra à Solidion d'explorer et d'établir des synergies dans la fabrication, les stratégies de commercialisation et les possibilités de marché aux États-Unis en ce qui concerne les solutions de batteries de pointe en silicium (Si) et en oxyde de silicium (SiOx). Le silicium et l'oxyde de silicium sont maintenant considérés comme une solution plus prisée pour la technologie des batteries que la technologie à l'état solide.

« Cette entente permet à Solidion de conquérir de nouvelles parts de marché aux États-Unis, tout en mettant en valeur nos solutions à base de silicium, qui offrent une efficacité et une densité énergétique améliorées par rapport aux options conventionnelles à l'état solide à l'échelle mondiale », a déclaré Jaymes Winters, chef de la direction de Solidion Technology.

À propos de Solidion Technology, Inc.

Basée à Dallas, au Texas, avec des installations de production pilotes à Dayton, en Ohio, l'activité principale de Solidion comprend la fabrication de matériaux et de composants de batteries, ainsi que le développement et la production de batteries de prochaine génération pour les systèmes de stockage d'énergie et les véhicules électriques pour le sol, le transport aérien et maritime.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs :

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs au sens de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Solidion Technology Inc., (NASDAQ : STI) (la « Société », « Solidion », « nous », « notre » ou « nos ») souhaite tirer parti des règles d'exonération de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et inclut cette mise en garde dans le cadre de cette législation sur les règles d'exonération. Les mots « prévisions » « croire, « peut », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention, « devrait », « planifier », « pourrait », « cibler », « potentiel », « est probable », « s'attendre » et les expressions semblables, telles qu'elles nous concernent, visent à identifier les énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour publiquement les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'une évolution future de nos activités ou autrement, sauf dans la mesure où la loi applicable l'exige.

