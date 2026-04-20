La société entend monétiser son portefeuille de brevets sur le marché mondial des batteries qui pèse 150 milliards de dollars

DALLAS , 20 avril 2026 /CNW/ - Solidion Technology Inc. (« Solidion » ou la « société ») (Nasdaq : STI), un fournisseur de solutions technologiques de batteries, annonce avoir conclu une accord contraignant avec la pratique des services de PI de Hilco Global (une filiale d'Orix Company) pour monétiser son portefeuille énergétique de base et faire respecter ses droits de brevet. Hilco a analysé le portefeuille de brevets de Solidion pour identifier les actifs de grande valeur, et les données sur les brevets suggèrent qu'un nombre important d'entreprises mondiales auront probablement besoin d'une licence pour le portefeuille de Solidion. Dans le secteur du stockage de l'énergie en particulier, presque tous les principaux acteurs de l'industrie disposent d'une technologie qui recoupe le portefeuille de Solidion et il semble en être de même pour les semiconducteurs, l'électronique grand public et l'aérospatiale.

Jaymes Winters, chef de la direction de Solidion Technology, déclare :

« L'ensemble de l'écosystème du stockage de l'énergie a utilisé à maintes reprises plusieurs des brevets de base de Solidion pour monétiser ses modèles opérationnels à un niveau rarement vu auparavant. Il ne s'agit pas seulement de petites startups indépendantes, la plupart sont des acteurs mondialement connus et des chefs de file non seulement dans le stockage de batteries de VE, mais aussi dans d'autres secteurs comme les semiconducteurs, la fabrication d'avions et d'automobiles et les matériaux de pointe. La valeur du portefeuille de Solidion pourrait dépasser 750 millions de dollars. »

Karl Maersch, chef du groupe Analyse et monétisation des brevets chez Hilco IP Services, déclare :

« Le portefeuille de Solidion couvre divers aspects de la technologie du graphène et des batteries. Il s'applique à de nombreux segments de l'industrie et comprend des entreprises qui font concurrence à Solidion et des entreprises dans des segments technologiques connexes. À notre avis, le portefeuille présente des indices de valeur importants et nous sommes heureux de nous associer à Solidion pour aider l'entreprise à tirer des revenus de son portefeuille. »

À propos de Solidion Technology, Inc.

Basée à Dallas, au Texas, avec des unités de production pilote à Dayton, dans l'Ohio, l'activité principale de la société Solidion (NASDAQ : STI) comprend la fabrication de matériaux et de composants de batteries, ainsi que le développement et la production de batteries de prochaine génération pour les systèmes de stockage d'énergie, y compris les systèmes d'alimentation sans coupure desservant le marché des centres de données en intelligence artificielle (IA) et les véhicules électriques pour le transport terrestre, aérospatial et maritime. Solidion détient un portefeuille de plus de 345 brevets couvrant des innovations telles que les anodes de silicium à grande capacité, sans silane et fonctionnant au graphène, le graphite à base de biomasse, les technologies de pointe au lithium-soufre et au lithium-métal.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.solidiontech.com ou communiquez avec le service des relations avec les investisseurs.

À propos de Hilco Global

Hilco Global, une filiale d'ORIX Corporation USA, est une société de services financiers diversifiée qui offre des services professionnels intégrés et des solutions de capital qui aident les clients à maximiser la valeur et à stimuler la performance, notamment dans les secteurs de la vente au détail, commercial et industriel, de l'immobilier, de la fabrication, des marques et de la propriété intellectuelle. Hilco Global offre une gamme de solutions personnalisées aux entreprises saines, en difficulté et en détresse afin de résoudre des situations complexes et d'améliorer la valeur d'entreprise à long terme. Hilco Global s'efforce d'obtenir les meilleurs résultats possible en harmonisant ses intérêts avec ceux de ses clients et en fournissant des conseils stratégiques et, dans bien des cas, le capital requis pour conclure l'accord. Hilco Global est basé à Northbrook, en Illinois, et compte plus de 810 professionnels présents sur quatre continents.

Visitez www.hilcoglobal.com.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi de 1995 relative à la réforme des litiges sur les titres privés. Solidion Technology Inc. (NASDAQ : STI) (la « société », « Solidion », « nous », « notre » ou « nos ») souhaite bénéficier des dispositions de la sphère de sécurité de la loi Private Securities Litigation Reform Act de 1995 et inclut la présente mise en garde dans le cadre de cette législation sur la sphère de sécurité. Les mots « prévisions », « croire », « pouvoir », « estimer », « continuer », « anticiper », « avoir l'intention », « devoir », « planifier », « pouvoir », « cibler », « potentiel », « est probable », « s'attendre » et autres expressions similaires, dans la mesure où ils nous concernent, sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, de développements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2553642/5924509/Solidion_Logo.jpg

SOURCE Solidion Technology, Inc.

Personnes-ressources de Solidion Technology Inc. : Contact avec les investisseurs : [email protected]; Contact avec les médias : [email protected]