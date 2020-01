Solidarité internationale - 833 000 $ sur trois ans pour trois organismes québécois de coopération internationale

MONTRÉAL, le 22 janv. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre des Relations internationales et de la Francophonie, Nadine Girault, dans le cadre du programme Québec sans frontières (QSF), annonce un soutien financier de 833 000 $ à trois organismes québécois de coopération internationale pour la réalisation de neuf projets.

Ces projets se dérouleront sur trois ans, soit de 2020 à 2023, dans des régions prioritaires pour le Québec en solidarité internationale, soit l'Afrique francophone et l'Amérique latine. Les projets retenus contribueront à l'égalité entre les femmes et les hommes sur le plan socioéconomique, à favoriser l'économie sociale et solidaire, à promouvoir la sécurité alimentaire et le développement durable et à améliorer les conditions de vie ainsi qu'à favoriser l'inclusion sociale de jeunes handicapés physiques ou cognitifs.

Au cours des trois prochaines années, ce soutien permettra à plus de 100 jeunes Québécoises et Québécois de s'impliquer activement dans des actions de solidarité internationale en Tunisie, au Sénégal et en Équateur. Ils pourront aussi acquérir une expérience de travail rémunérée au sein d'un organisme de coopération internationale (OCI) québécois, et 15 jeunes des pays partenaires pourront participer à un séjour d'apprentissage au Québec correspondant à leur formation professionnelle.

Citation :

« Québec sans frontières célèbre cette année ses 25 ans. Ce programme du ministère des Relations internationales et de la Francophonie symbolise de manière éclatante l'engagement, le sens de la solidarité et l'ouverture sur le monde non seulement de la jeunesse, mais de toute la société québécoise. Je tiens à féliciter chaleureusement les organismes dont les projets ont été sélectionnés cette année et les jeunes qui quitteront bientôt le Québec pour aller donner le meilleur d'eux-mêmes au bénéfice d'une communauté. Ils sont des acteurs de changement et des modèles pour nous toutes et tous. »

Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie

Faits saillants :

Les organismes bénéficiaires sont : Alternatives, Mer et monde et Terres sans frontières.

Les projets visés par le soutien financier auront lieu dans trois pays différents, soit en Tunisie, au Sénégal et en Équateur.

Le programme Québec sans frontières appuie des organismes québécois de coopération internationale ayant une expertise et une riche expérience de travail dans les pays en développement.

Québec sans frontières est un programme de solidarité internationale qui contribue aux efforts de développement durable des collectivités des pays moins favorisés de la Francophonie, de l'Amérique latine et des Antilles. Il apporte un appui concret aux projets des organismes de coopération internationale du Québec et de leurs partenaires du Sud, projets dans lesquels s'impliquent des jeunes Québécoises et Québécois de 18 à 35 ans provenant de toutes les régions du Québec, de même que des jeunes des pays du Sud.

Depuis 25 ans, c'est plus de 8 000 jeunes qui ont fait le pari de l'engagement solidaire par l'entremise de QSF.

