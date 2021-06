Solidarité et mode s'allient à l'occasion de la NOUVELLE Belle Époque

Telle est l'inspiration du thème de la 18 e Collection Cashmere MC annuelle : La NOUVELLE Belle Époque. Seize brillants designers canadiens nous font part de leur vision d'un avenir sans cancer du sein, le tout entièrement confectionné de résistantes feuilles de papier, toute en douceur et en luxe, de Cashmere, la maque la plus vendue au Canada.

La Collection Cashmere MC, qui marque le coup d'envoi annuel du mois d'octobre, Mois de la sensibilisation du cancer du sein, a réuni à ce jour plus de 200 designers canadiens. Tous participent à la création d'un avenir sans cancer du sein, en sensibilisant et en amassant les fonds nécessaires à la cause.

« Le Canada laissera derrière lui un moment difficile de l'histoire, mais ayant fait preuve de résilience grâce à un soutien généreux de la communauté », mentionne la directrice générale du marketing des Produits Kruger Susan Irving. «C'est d'un œil positif que la Collection Cashmere MC 2021, la NOUVELLE Belle Époque, voit l'avenir, comme une célébration des réalisations et du renouveau culturel post-pandémie, tout en reconnaissant la force des Canadiennes qui auront été affectées par le cancer du sein au courant de cette année sans précédent».

Elle ajoute que «la NOUVELLE Belle Époque est un rayon d'espoir alors que les Canadiennes et Canadiens s'adaptent aux nouvelles avancées culturelles et technologiques, et cherchent à tourner la page vers un chapitre plus lumineux après une année incroyablement difficile et remplie d'incertitudes».

1 commissaire et 15 designers géniaux

De retour pour une troisième année en tant que commissaire de la Collection Cashmere MC, Joe Zee, gourou de la mode, styliste de vedettes de renommée internationale, animateur et producteur de télévision d'origine canadienne, connu pour ses passages sur GMA et Gossip Girl, sera accompagné d'une toute nouvelle équipe de designers canadiens talentueux, représentant la diversité d'un bout à l'autre pays. Erika Larva, qui assure la direction artistique depuis les débuts de la collection en 2004, œuvrera à ses côtés.

Voici les designers de la 18e Collection Cashmere MC annuelle de la NOUVELLE Belle Époque :

Anisha Kumar - Brampton, Ontario

- Antonio Ortega Couture - Montreal, Quebec

- Atelier Volpe - Toronto, Ontario

Dene Couture - Calgary, Alberta

- DISÉIYE - Toronto, Ontario

Donn Sabean - Halifax, Nova Scotia

- FAUN - Calgary, Alberta

Genia Evelina - Montreal, Quebec

- GRANDI - Coquitlam, British Columbia

House of Gallagher - Peterborough, Ontario

Lydia Stewart - Fredericton, New Brunswick

- RVNG - Simcoe, Ontario

VANIKA by Vanessa Kiraly - Toronto, Ontario

- Veronica MacIsaac - Halifax, Nova Scotia

- Whyte Couture - Toronto, Ontario

- Zoba Martin - Toronto, Ontario

«Je suis épaté par le talent, la créativité et la générosité des designers canadiennes et canadiens», mentionne le commissaire de la collection, Joe Zee, de retour pour une troisième fois d'affilée en 2021 pour diriger la collection. «Leurs prouesses artistiques, leur résilience en temps de pandémie et leur dévouement à la cause du cancer du sein ont de quoi inspirer, j'ai très hâte de voir la concrétisation des robes de cette année au thème de la NOUVELLE Belle Époque», mentionne-t-il.

Sièges de premier rang garantis

2020 marquait avec grand succès la première édition virtuelle de la Collection Cashmere MC, et le défilé de cette année promet d'être encore plus beau et grandiose que jamais auparavant. La marque Produits Kruger dévoilera la 18e Collection Cashmere MC annuelle le mardi 28 septembre 2021 au Centre Globe & Mail de Toronto, laquelle sera enrichie par un défilé de mode virtuel garantissant à tous ses spectateurs une place de premier rang. Les designers de la collection dévoileront 16 robes en papier hygiénique, en guise de soutien à la communauté de designers du Canada et à la cause du cancer du sein.

Restez à l'affût pour de prochaines annonces excitantes!

À propos de la Collection Cashmere MC

La Collection Cashmere MC soutient ardemment la communauté des designers du Canada et la cause du cancer du sein depuis sa fondation en 2004. Ce sont les plus grands noms de la mode qui ont déjà contribué à la collection, parmi lesquels nous retrouvons Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David Dixon, Rudsak, Stephan Caras, Lucian Matis, UNTTLD et plusieurs autres.

Très attendu coup d'envoi du Mois de la sensibilisation du cancer du sein en octobre, la Collection Cashmere MC marque le retour des activités de sensibilisation et de collecte de fonds de Cashmere en vue d'aider à lutter contre le cancer du sein. Nous retrouvons parmi celles-ci un don de 25 cents à l'achat de chaque paquet de Cashmere spécialement identifié qui sera vendu pendant le mois d'octobre (jusqu'à concurrence de 50 000 $) pour soutenir la Société canadienne du cancer du sein (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec dans leur lutte pour la cause.

Les Canadiennes et Canadiens seront invités à voter pour leur création de papier hygiénique préférée dans le cadre de l'initiative Top création. Top cause. Votez MC sur Facebook.com/Cashmere tout au long du mois d'octobre. Nous les invitons également à prendre part à la conversation sur les réseaux sociaux en utilisant #Cashmere21. Cashmere fera un don de 1 $ pour chaque vote (jusqu'à concurrence de 10 000 $) dont le total sera remis au nom du créateur gagnant à la SCC.

À propos de Cashmere et de Produits Kruger

Cashmere, le papier hygiénique le plus vendu au pays, reflète l'engagement continu de Produits Kruger à offrir aux consommateurs le summum des produits en papier de première qualité fabriqués ici, au pays. Produits Kruger est l'un des plus importants fabricants de papier hygiénique et domestique au Canada. Il dessert les marchés québécois et canadien avec des marques populaires telles Cashmere, Purex, SpongeTowels et Scotties, ainsi que des produits hors foyers à usage commercial et industriel, à l'échelle nationale et aux États-Unis.

Un contributeur de longue date fermement engagé envers la cause du cancer du sein, Produits Kruger offre son appui à la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), maintenant connue sous le nom de Société canadienne du cancer (SCC), depuis les tout débuts de la collection, en 2004. L'entreprise est actuellement l'un des cinq partenaires nationaux de la SCC soutenant la lutte contre le cancer du sein.

La marque Produits Kruger, employant plus de 2 700 employés, opère neuf installations de production certifiées FSC® COC (FSC® C-104904) en Amérique du Nord, avec des sièges sociaux à Toronto et à Montréal.

À propos du cancer du sein et de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) est le seul organisme de charité à l'échelle du pays qui soutient les Canadiennes et Canadiens atteints de divers cancers. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons, et nous sommes ainsi la voix des Canadiennes et Canadiens dont le cancer est une cause importante. Nous finançons des recherches révolutionnaires, offrons un système de soutien à toutes les personnes touchées par le cancer et façonnons les politiques de santé afin de prévenir le cancer et de soutenir les personnes qui vivent avec cette maladie.

La SCC est le plus important organisme caritatif national de financement de la recherche sur le cancer du sein au Canada. Les investissements dans la recherche, combinés à un dépistage précoce et à de meilleures thérapies de traitement, ont permis de réduire de 44 % le taux de mortalité lié au cancer du sein depuis la fin des années 1980. Il reste encore du travail à faire, car le cancer du sein reste le cancer le plus souvent diagnostiqué et la deuxième cause de décès liés au cancer chez les femmes au Canada. Les fonds recueillis grâce à ce partenariat seront investis dans les principaux programmes de recherche et de soutien de la SCC en matière de cancer du sein. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://www.cancer.ca/fr/cancer-information/cancer-type/breast/breast-cancer/?region=on.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique qui s'assure que les retombées de ses investissements en recherche dans la lutte au cancer du sein sont investies au Québec. Depuis plus de 26 ans, elle a ainsi récolté plus de 56,7 millions $ qui ont été distribués chez nous au profit d'une recherche de pointe et pour défendre les intérêts des personnes atteintes du cancer du sein et leurs proches. Par l'entremise de la recherche et l'innovation, du soutien, et de la sensibilisation, elle place au cœur de sa mission les personnes atteintes ainsi que leurs proches. Chercheurs, bénévoles, employés, donateurs et familles, tous liés par le même espoir : Un avenir où l'on ne meurt plus du cancer du sein. Pour plus d'information, veuillez visiter le site rubanrose.org, ou encore, suivez ses actualités sur les réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

