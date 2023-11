Solfium assemble un syndicat international pour appuyer sa volonté d'accélérer l'adoption de l'énergie solaire distribuée, commençant avec le Mexique. Solfium décarbonise les chaînes de valeur et le client fait des économies sur ses factures d'électricité.

MONTRÉAL et CALGARY, AB, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Solfium a annoncer la clôture de sa ronde de financement d'amorçage de 3 millions USD à partir de la Bolsa Institutional de Valores (BIVA) - la deuxième plus importante bourse d'échange de titres au Mexique, appuyé par Nasdaq, et qui mise les secteurs de technologies avancées. Les recettes seront dédiées à l'expansion de la capacité opérationnelle, l'investissement en technologie et la conversion du pipeline des ventes bien développé.

L’équipe Solfium célèbre une année transformative ainsi que sa ronde de 3 millions USD de financement d’amorçage. (Groupe CNW/Solfium)

Redwood Ventures, RaliCap, Katapult VC et Savia Ventures se sont associés à Propulia Capital et autres organismes pour former un syndicat mondial qui rassemble des expertises complémentaires, la connaissance du marché ainsi que des réseaux du Mexique, du Canada, des États-Unis, de l'Europe et d'au-delà.

« Nous sommes ravis de l'ampleur et de l'envergure du soutien pour le projet Solfium de la part de ce regroupement d'investisseurs hautement estimés. Chacun apporte son profil et ses compétences particulières pour soutenir Solfium dans cet objectif ambitieux qui est d'accélérer l'adoption de l'énergie solaire distribuée, » précise Andres Friedman, co-fondateur et président-directeur général de Solfium.

Alejandro Gonzalez, associé directeur de Redwood Ventures, suggère que « vu nos racines profondes au Mexique, nous savons que les conditions sont idéales et que le temps est venu pour que la technologie perturbatrice et innovatrice de Solfium viennent transformer l'expérience du client et fasse rapidement décarboniser les chaînes de valeur.

Hayden Simmons, associé général de RaliCap, ajoute que : « depuis notre quartier général de Silicon Valley, RaliCap compte profiter de sa vaste expérience sur le marché émergeant de la technologie de pointe afin de soutenir l'écosystème brillamment conçu par Solfium, qui vise à éliminer de plus en plus d'obstructions pour le consommateur dans l'implémentation et l'intégration de technologies, modèles et pratiques de première qualité du processus de paiement et de financement. »

De plus, Andres Baehr, associé-directeur à Savia Ventures, dit que : « Savia Ventures est très concentrée sur le soutien d'entreprises fournissant des solutions aux changements climatiques en Amérique latine. Solfium est parfaitement adaptée à cette vision et Savia est ravie d'utiliser ses compétences sectorielles et ses réseaux des États-Unis, d'Amérique latine et d'ailleurs pour aider l'équipe à poser des panneaux sur chaque toit. Partout! »

Solfium se situe aussi dans les premières nouvelles entreprises en technologie du climat mondial pour qui le groupe Katapult a fait des investissements cet automne. Ces nouvelles entreprises représentent le meilleur 1 pour cent des 2 500 candidats. Grace aux programmes Katapult, les fondateurs de Solfium renforce leurs compétences en impact, stratégie, gestion et préparation des investisseurs. Solfium bénéficiera également de s'engager dans un réseau de mentors internationaux, acteurs de l'industrie et investisseurs.

Le financement est complémentaire aux récentes reconnaissances qu'a reçu Solfium incluant une reconnaissance par Foresight Canada soulignant les entreprises les plus finançable au pays, une place en finale au concours Global Ideas du CleanTech Open, une mise en vedette au Banff Venture Forum, et une place au #100Pro de Google qui souligne les compagnies les plus entrepreneuriale en Amérique latine.

À propos de Solfium -- www.solfium.com

L'écosystème technologique de Solfium élimine les obstacles pour les consommateurs, les monteurs et les fabricants de composants. Solfium fournit à ses consommateurs une plateforme mobile intégrale à base d'application dans le but de surmonter les réticences à l'adoption de l'énergie solaire dans leur foyers et entreprises. Le client reçoit un devis ferme immédiat, un contact avec des monteurs formés et certifiés, un accès aux options intégrées de financement et un soutien harmonieux après-vente. Pour le partenaire corporatif en durabilité qui cherche à décarboniser son entreprise, Solfium fournit des solutions toutes faites déployées dans la chaîne de valeur (clients, vendeurs, installations corporatives et employés) obtenant ainsi la réduction des émissions des GES de type 2 et 3 en quelques mois. Solfium s'associe directement avec les fabricants afin d'offrir les meilleures composantes pour faire bénéficier le client de ces économies.

À propos de Redwood -- https://www.redwood.ventures/

Redwood Ventures, basée au Mexique, est un fonds de capital de risque. Concentrée principalement sur des investissements de démarrage et de premiers stades ainsi que de série A pour des entreprises technologiques de grand impact, l'entreprise est axée naturellement sur les démarrages en Amérique latine. Le fonds, lancé en fin 2017, constitue le plus grand fonds institutionnel de la côte occidentale du Mexique. Redwood Ventures, pionnière dans le financement de démarrage, innove dans le centre de la haute technologie à croissance le plus rapide en Amérique latine, Guadalajara.

À propos de RaliCap -- https://rallycap.vc/ralicap-climate

Avant de lancer RaliCap Climate, nous avions soutenu plus de 50 fondateurs de la nouvelle génération de technologie de pointe en finance. Notre entrée dans l'espace climatique appuie grandement notre expansion dans le marché et notre expertise en infrastructure de technologie de pointe alors que nous continuons à bâtir notre image et notre expérience. Il est de plus en plus difficile d'ignorer les changements climatiques qui se transforment d'un inconvénient abstrait en une conjoncture répandue et insoluble.

À propos de Katapult -- https://katapult.vc/

Katapult SCR investit et aide au lancement de nouvelles entreprises profitables et durables dont l'impact sur le climat est positif. Depuis 2017, Katapult a investit dans 146 entreprises prometteuses de par le monde et gère présentement plus de 100m USD d'actif. Toutes les entreprises dans lesquelles Katapult a investit participent à un programme d'accélération de 3 mois afin de soutenir leur croissance et leur impact. Un réseau mondial de plus de 100 mentors et partenaires, ainsi qu'une équipe située à Oslo en Norvège soutiennent ces entreprises. Pour plus d'information concernant les entreprises dans lesquelles Katapult a investit, visitez https://katapult.vc/portfolio/

À propos de Savia -- https://www.saviaventures.com/

Savia Ventures est une société SCR pure-play de technologie climatique formée par des investisseurs en climat, des scientifiques et des entrepreneurs. Le fond Savia Fund I se concentre sur le soutien d'équipes exceptionnelles qui luttent contre les changements climatiques en Amérique latine, bénéficiant des antécédents de l'équipe à faire avancer plus de 19 nouvelles entreprises en technologie du climat et réalisant un multiple de 5 fois le capital investi.

À propos de Bolsa Institucional de Valores (BIVA) - https://www.biva.mx/

Lancée en 2015 avec le soutien de la technologie X-Stream de Nasdaq, BIVA est la deuxième bourse du Mexique et a pour principal objectif de contribuer à la croissance du marché des valeurs mobilières grâce à l'innovation, à l'utilisation de technologies de pointe et à une plus grande accessibilité. Ses trois piliers sont l'inclusion, l'innovation et la technologie, ce qui en fait d'elle l'une des bourses les plus technologiquement avancées au monde.

Renseignements: Zacharie Magnan, Co-fondateur et directeur financier, SOLFIUM Inc., +1 (403) 606-7388, [email protected], www.solfium.com