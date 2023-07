SHENZHEN, Chine, 21 juillet 2023 /CNW/ -- Zendure , une entreprise mondiale en mondiale du domaine de la technologie énergétique spécialisée dans le stockage et la gestion de l'énergie d'usage domestique, a récemment annoncé la certification de son système de stockage d'énergie pour balcon SolarFlow par TÜV Rheinland Greater China. SolarFlow devient le premier système de stockage d'énergie pour balcon au monde à recevoir le prestigieux certificat TÜV Mark.

Cette certification souligne la qualité et le rendement exceptionnels en matière de sécurité de SolarFlow . Cet honneur renforcera grandement la présence mondiale de Zendure et nous permettra d'établir des relations solides avec nos clients.

Bryan, fondateur et chef de la direction, et Kevin, chef des technologies de Zendure, ont assisté à la cérémonie de certification aux côtés de représentants de TÜV Rheinland. « La " marque Type approved " de TÜV Rheinland favorisera notre expansion mondiale, ce qui renforcera la confiance de nos clients et attirera des partenaires commerciaux potentiels », a déclaré Bryan.

L'essor de la technologie photovoltaïque prête-à-l'emploi en Europe et les politiques industrielles favorables stimulent la demande mondiale pour le stockage d'énergie sur les balcons. La « marque Type approved » de TÜV Rheinland renforce la crédibilité et l'innovation de Zendure en tant que fournisseur de solutions d'énergie pour la maison, offrant fiabilité et sécurité aux consommateurs proactifs.

« Les entreprises d'exception accordent la priorité à la qualité des produits, et cette certification démontre leur force globale », a déclaré Andy Chen, de TÜV Rheinland. « Nous prévoyons d'établir des relations plus solides et de collaborer avec des entreprises exceptionnelles comme Zendure pour promouvoir l'innovation continue. »

SolarFlow a connu un départ remarquable, générant un chiffre d'affaires de plus de 1,2 million d'euros le jour de son lancement en raison de ses caractéristiques impressionnantes. Il permet aux utilisateurs de stocker l'énergie solaire acquise durant la journée au lieu de la retourner au réseau sans rémunération, réduisant ainsi le gaspillage d'énergie, ainsi que le coût des factures de 32 %. Par rapport à l'énergie traditionnelle, les systèmes d'énergie solaire pour les balcons sont plus respectueux de l'environnement, n'émettent aucune substance dangereuse et ont une empreinte carbone plus faible. Comme l'énergie solaire est de plus en plus accessible, les consommateurs proactifs prennent l'initiative d'installer des panneaux solaires, réduisant ainsi leur dépendance aux sources d'énergie traditionnelles et nuisibles à l'environnement.

À propos de TÜV Rheinland

Depuis plus de 150 ans, TÜV Rheinland est synonyme de sécurité et de qualité dans presque tous les domaines des affaires et de la vie. Ses spécialistes testent des systèmes et des produits techniques dans le monde entier, soutiennent les innovations technologiques et commerciales, forment le personnel dans de nombreuses professions et certifient des systèmes de gestion conformément aux normes internationales.

À propos de Zendure

Fondée en 2017, Zendure est l'une des jeunes entreprises du domaine de la technologie énergétique qui connait la croissance la plus rapide. Nous exploitons des bureaux dans les pôles technologiques de Silicon Valley, aux États-Unis, dans la région de la Grande Baie, en Chine, ainsi qu'au Japon et en Allemagne. Notre mission consiste à fournir de l'énergie propre fiable et abordable aux ménages du monde entier en popularisant les plus récentes technologies énergétiques.

