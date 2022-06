Soirée Florence : 21 infirmières et infirmiers célébrés pour leur expertise

MONTRÉAL, le 16 juin 2022 /CNW Telbec/ - L'expertise infirmière était à l'honneur hier soir, lors de la 19e Soirée Florence. Cet événement-bénéfice au profit de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec était l'occasion de faire rayonner l'expertise infirmière, en mettant en lumière les parcours impressionnants et les réalisations des 21 finalistes des Prix Florence.

Les lauréats dans les sept catégories de Prix Florence ont été dévoilés au cours de cette soirée animée par Christian Bégin sur le thème Y'a du monde à célébrer, qui reprenait le concept de l'émission Y'a du monde à messe. Grâce à la générosité et à la mobilisation des participants et des partenaires de la soirée, plus de 45 000 $ ont été remis à la Fondation.

« L'expertise infirmière est incarnée par les 21 finalistes des Prix Florence. Ce sont des infirmières et infirmiers qui occupent pleinement leur rôle et font rayonner leur profession. Par leurs efforts, leur persévérance et leur détermination à améliorer les soins de santé, ces finalistes sont des sources d'inspiration pour les infirmières et infirmiers d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Je suis fier d'appartenir à cette profession et de voir vers où elle s'en va », se réjouit Luc Mathieu, président de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ).

« Je félicite les finalistes et remercie toute la communauté infirmière pour l'avancement de la pratique infirmière et l'accès aux soins de la population québécoise. Par ailleurs, la Fondation a renouvelé sa mission et mis sur pied de nouveaux programmes de bourses destinées à soutenir financièrement des étudiantes et étudiants au baccalauréat et à la maîtrise en sciences infirmières et favorisant à la fois l'équité régionale et la diversité des pratiques en milieu de soins », souligne Lyne Tremblay, présidente de la Fondation de l'OIIQ.

Lauréates et lauréat

Une biographie de chacun des 21 lauréates, lauréats et finalistes est disponible sur le site de l'OIIQ.

L'attribution des Prix Florence vise à souligner la contribution exceptionnelle d'infirmières et infirmiers à l'amélioration des soins et à l'avancement de la profession, ainsi que leur pratique exemplaire et leur leadership. Pour être finaliste, une personne devait être reconnue par ses pairs et ses collègues comme une infirmière ou un infirmier d'exception et une source d'inspiration, avoir suscité le changement par la réalisation de projets et d'activités au caractère novateur, s'être démarquée par son engagement, et avoir été reconnue par la communauté et son milieu pour son mérite et sa valeur.

Des partenaires engagés

La Soirée Florence était présentée par TD Assurance, au profit de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. « Aux côtés de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec depuis 24 ans, TD Assurance a l'honneur de protéger les biens de celles et ceux qui, chaque jour, prennent soin de nous. C'est donc avec beaucoup de fierté que nous présentons la Soirée Florence, un événement annuel qui célèbre l'engagement, l'expertise et le professionnalisme des infirmières et infirmiers du Québec », souligne Catherine Décarie, vice-présidente associée, Marché de l'affinité, TD Assurance.

De généreux parrains Florence ont aussi contribué au succès de cet événement-bénéfice et de la remise de prix : Beneva, le ministère de la Santé et des Services sociaux, la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, White Cross et la Banque Nationale. La Faculté des sciences infirmières de l'Université de Montréal, l'École des sciences infirmières Ingram de l'Université McGill et Pearson ERPI figurent au nombre des commanditaires Florence.

À propos de la Fondation de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

La Fondation de l'OIIQ a pour mission d'encourager les études en sciences infirmières ainsi que le développement professionnel des infirmières et infirmiers du Québec, en offrant un soutien financier en vue de faciliter l'acquisition de compétences approfondies en soins infirmiers. Elle entend ainsi favoriser la reconnaissance du rôle déterminant de la profession infirmière au sein du système de santé québécois.

À propos de l'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec

L'OIIQ est le plus grand ordre professionnel dans le domaine de la santé au Québec. Il est régi par la Loi sur les infirmières et les infirmiers et par le Code des professions. L'OIIQ est également guidé par ses valeurs de gouvernance que sont la confiance, la bienveillance, le respect et l'équité. Il compte plus de 82 000 membres et quelque 16 000 personnes dans un parcours d'admission à la profession. Sa mission est d'assurer la protection du public par et avec les infirmières et infirmiers, tout en veillant à l'amélioration de la santé des Québécois. L'OIIQ a également pour mandat d'assurer la compétence et l'intégrité des infirmières et infirmiers du Québec ainsi que de contribuer à la promotion d'une pratique infirmière de qualité.

