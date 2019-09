Soirée de prestige : Jean-François Pilon, président fondateur de Whisky Montréal, dirigera la dégustation!

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU, QC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - La Fondation du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu tiendra sa toute nouvelle soirée-bénéfice le jeudi 24 octobre prochain à 18 h. L'événement d'envergure, qui accueillera pour l'occasion une centaine de convives à la salle le Grand Fort de la Corporation du Fort St-Jean, proposera une incursion dans le monde du whisky en accords gastronomiques. L'atelier-dégustation sera animé par Jean-François Pilon, spécialiste en whisky.

Conférencier, blogueur et chroniqueur

Jean-François Pilon est « tombé dans la proverbiale marmite des saveurs quand il était petit. Euh, moins grand ».

De la bière de microbrasserie au cidre, pour découvrir ensuite sa véritable passion : le whisky. Il est d'ailleurs le président fondateur de Whisky Montréal. Depuis, il écrit sur le whisky et les spiritueux pour le journal Bières et Plaisirs et donne des ateliers et des conférences sur le whisky, les spiritueux, le cidre et la bière.

Il a enseigné le cours d'Introduction aux spiritueux, cocktails et autres boissons dans le cadre du programme Sommelier-bière de l'École de gestion hôtelière et de restaurant de la Cité collégiale d'Ottawa. Par ailleurs, il a finalement œuvré comme spécialiste en whisky ou porte-parole dans diverses émissions de télévision telles que Ménage à trois, Signé M, Pour le plaisir et SAQ.

Participez, donnez et transformez l'avenir!

Réservez rapidement vos places pour cet événement exclusif qui saura faire la différence pour la relève, les employés et dirigeants de demain. Il est possible de participer à l'événement en prenant part à la soirée en tant qu'invité ou en devenant commanditaire et ainsi bénéficier d'une visibilité intéressante pour votre entreprise.

Les profits de cette soirée permettront à la Fondation d'amasser les fonds nécessaires pour le financement de divers projets, notamment pour les équipes sportives, l'aide financière aux études et la cause de la santé mentale et physique de la population étudiante.

Pour l'achat de billets au coût de 250 $ chacun ou pour de plus amples informations, communiquez avec l'équipe de la Fondation au 450 347-5301, poste 2459, fondation@cstjean.qc.ca . Faites vite, les places sont limitées.

