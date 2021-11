Soins de santé en Estrie : La CAQ a promis beaucoup, mais ne livre aucun résultat

COATICOOK, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - En visite à Coaticook, la cheffe de l'opposition officielle, Mme Dominique Anglade, a pu constater par elle-même l'incapacité de la CAQ à livrer les services de santé auxquels les citoyens de l'Estrie ont droit. Depuis maintenant plusieurs mois, l'urgence de Coaticook se voit imposer des fermetures ponctuelles par la CAQ et depuis le 15 octobre, les citoyens n'ont plus accès aux services les soirs et la fin de semaine.

En ce sens, Mme Anglade a déclaré : « C'est inacceptable de voir François Legault couper les services d'urgence ici, à Coaticook. En ce moment, les patients doivent se déplacer jusqu'à Sherbrooke pour se faire soigner. Pas de vision, manque d'empathie et incapacité à planifier, c'est ça l'approche caquiste. »

Au courant de la journée, la cheffe de l'opposition officielle a rencontré le maire et plusieurs citoyens de la municipalité afin de bien comprendre les solutions proposées par le milieu, ainsi que l'impact de ces coupures de services sur la population.

Mme Anglade a profité de ces rencontres pour affirmer : « La CAQ gère le réseau de la santé à coup de confrontations et de fermeture, ce n'est pas comme ça que l'on va voir des améliorations dans le réseau. Les Québécois attendent pour un médecin de famille, pour consulter un médecin spécialiste, où sont les résultats promis par François Legault? »

SOURCE Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle

Renseignements: François White, Attaché de presse, Cabinet de la cheffe de l'opposition officielle, 418-999-7283, [email protected]