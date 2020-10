Soins de santé Bayshore s'associe à Amazon pour offrir 1 000 tablettes Fire d'Amazon à des aînés dans le besoin

TORONTO, le 27 oct. 2020 /CNW/ - Soins de santé Bayshore, l'un des plus importants fournisseurs de services de santé à domicile et en milieu communautaire au Canada et qui compte plus de 350 000 clients d'un bout à l'autre du pays, s'est récemment associé à Amazon par l'entremise de sa division caritative, la Fondation Bayshore action pour la vie, afin d'offrir 1 000 tablettes Fire d'Amazon a certains aînés isolés.

Selon Statistique Canada, les répercussions de l'isolement social et de la solitude sur la santé et le bien-être sont reconnues comme une question de santé publique. D'après une étude fondée sur les réponses recueillies dans le cadre de l'Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes -- Vieillissement en santéi, on estime que 525 000 personnes âgées de 65 ans et plus se sentent socialement isolées.

De plus, les personnes âgées souffrant de problèmes de santé peuvent avoir davantage besoin d'un soutien social pendant la pandémie de COVID-19 que celles qui sont en bonne santé. Ce groupe pourrait davantage souffrir d'un faible soutien social pendant la pandémie en raison des mesures de distanciation sociale mises en œuvre pour réduire la propagation de la COVID-19. Les personnes âgées qui vivent seules ou qui habitent en milieu urbain, les hommes âgés et les immigrants âgés ont habituellement moins de soutien social que leurs contrepartiesii.

« L'isolement et la solitude sont très difficiles à vivre pour les personnes âgées, et cette situation s'est aggravée en raison de la pandémie de COVID-19, explique John Lawrence, directeur de la Fondation Bayshore. Notre objectif consiste à avoir une influence positive sur la communauté en fournissant des soins compatissants et habilitants aux personnes âgées. Nous sommes fiers de nous associer à Amazon dans le cadre de cette initiative qui vise à aider les personnes âgées et à diminuer leur solitude. »

Dans le cadre de cette campagne, Bayshore fera don de tablettes Fire par l'intermédiaire d'un certain nombre d'organismes communautaires caritatifs qui viennent en aide aux aînés isolés, notamment le réseau hospitalier University Health Network et l'organisation Cyber Seniors, ainsi que d'autres organismes soutenant les personnes âgées. Les tablettes permettent notamment aux aînés de rester en contact avec les amis et les proches qu'ils ne peuvent pas voir en personne en raison de la COVID-19.

Le réseau hospitalier University Health Network mettra à disposition les tablettes Fire aux patients de l'Institut de réadaptation de Toronto qui ne peuvent pas rendre visite aux membres de leur famille, ainsi que dans les bibliothèques, afin qu'elles puissent servir aux patients et aux soignants. L'organisation Cyber Seniors (« les aînés branchés ») fournira ces tablettes aux personnes âgées d'Ottawa, de Mississauga et de la région de Niagara dans le cadre de son programme intergénérationnel d'activités sociales et d'apprentissage, mesure qui enseigne aux personnes âgées la manière d'utiliser Internet, tout en leur offrant soutien, compagnie et connexion.

« Nous appuyons la mission de Bayshore qui consiste à fournir des soins aux personnes âgées et à les autonomiser, a déclaré Marc Whitten, vice-président responsable des services et des produits de divertissement pour Amazon. Nous espérons que notre don de tablettes Fire HD 8 contribuera à soutenir cette mission et à offrir aux Canadiens du troisième âge de nouveaux moyens de se divertir et de rester en contact avec leurs proches en ces temps difficiles. »

Bayshore Soins de santé compte également d'autres initiatives visant à soutenir les personnes âgées isolées pendant la pandémie de COVID-19 :

À propos de Soins de santé Bayshore :

Soins de santé Bayshore, une entreprise exclusivement canadienne, est l'un des plus importants fournisseurs de services de santé à domicile et en milieu communautaire au Canada. Avec plus de 100 établissements à travers le pays, y compris 65 bureaux de soins à domicile, 13 pharmacies et 81 cliniques de soins communautaires, Bayshore compte au-delà de 13 500 employés et prodigue des soins à plus de 350 000 clients chaque année. Sa clientèle comprend des programmes de soins du gouvernement, des compagnies d'assurance, les commissions provinciales des accidents du travail, des organismes de soins de santé, des entreprises et des particuliers. La marque Bayshore s'applique à quatre divisions commerciales : Soins à domicile Bayshore (soins médicaux et non médicaux à domicile, et services de dotation en personnel), Solutions Soins à domicile Bayshore (soins à domicile dans le cadre de programmes de soins du gouvernement), Rx spécialisés Bayshore (pharmacie spécialisée, perfusions et services de soutien pharmaceutique aux patients) et CAREpath (programme de navigation dans les soins de santé, en particulier en oncologie et dans la gestion des maladies chroniques).

Bayshore vise à améliorer la qualité de vie, le bien-être, la dignité et l'autonomie des Canadiens de tout âge. C'est en 2017 que Soins de santé Bayshore a créé la Fondation Bayshore action pour la vie, un organisme offrant aide et soutien à des personnes aux prises avec une maladie ou une blessure ainsi qu'à des personnes âgées déterminées à retrouver ou conserver leur autonomie. La Fondation Bayshore est un organisme de bienfaisance national qui offre aux organismes de bienfaisance communautaires les outils dont ces personnes ont besoin. Soins de santé Bayshore est lauréate du Prix des 50 sociétés les mieux gérées au Canada depuis 2006.

