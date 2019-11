Soins de longue durée : enfin de bonnes nouvelles !

MONTRÉAL, le 26 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Présent lors de l'annonce de la ministre Marguerite Blais, le Réseau FADOQ salue les investissements annoncés par le gouvernement du Québec en matière de soins de longue durée.

« Depuis de nombreuses années, notre organisation déplore la piètre qualité de nombreux CHSLD et s'inquiète de la pénurie de places dans ces milieux de vie. Des gestes concrets sont finalement posés afin de rehausser la qualité de vie des aînés et de respecter leur dignité », souligne la présidente du Réseau FADOQ, Gisèle Tassé-Goodman.

En point de presse, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants a annoncé plus 2,6 milliards de dollars afin de transformer certains CHSLD et garantir la création de 2 600 nouvelles places en maisons des aînés d'ici 2022. Cet investissement permettra de combler la grande majorité des places manquantes actuellement en CHSLD.

« L'échéancier est évidemment très ambitieux. Le Réseau FADOQ sera très attentif quant au déploiement de ces places en maisons des aînés. La volonté du gouvernement est tangible, mais on espère que le tout se concrétisera pour 2022, surtout dans un contexte de vieillissement de la population ! », indique Mme Tassé-Goodman.

Pour le Réseau FADOQ, il importe que ces nouvelles places soient déployées dans les milieux où les besoins de la population sont les plus urgents. Par ailleurs, la contribution du bénéficiaire doit être précisée par le gouvernement.

« Les investissements annoncés étaient souhaités par notre organisation. Évidemment, ce genre de nouvelles nous encourage en vue du dépôt de la première Politique nationale des proches aidants, laquelle est prévue en 2020 », conclut la présidente du Réseau FADOQ.

Avec plus de 535 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs physiquement et intellectuellement.

Renseignements: Guillaume Rivest, Conseiller en communications, Réseau FADOQ, Cellulaire : 514 893-1887, 514 252-3017, poste 3468, guillaume.rivest@fadoq.ca; Philippe Poirier-Monette, Conseiller en droits collectifs, Réseau FADOQ, Cellulaire : 450 374-2526, 514 252-3017, poste 3440, philippe.poirier@fadoq.ca

