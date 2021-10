Soins à domicile : Québec manque le bateau, selon le Réseau FADOQ

MONTRÉAL, le 19 oct. 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau FADOQ déplore qu'aucune action permettant d'améliorer dans l'immédiat les soins et services de santé à domicile destinés aux aînés n'ait été annoncée par le premier ministre François Legault lors de son discours d'ouverture de session, mardi.

Au lieu d'annoncer des investissements massifs en soins et services à domicile, le gouvernement Legault se contente d'octroyer un mandat à la Commissaire à la santé et au bien-être quant à l'examen des façons de faire en cette matière.

« Il est minuit moins une. Bien que le Réseau FADOQ convienne qu'il est possible que ces soins et ces services puissent être plus efficaces, il faut rattraper le retard dès maintenant », affirme Gisèle Tassé-Goodman, présidente du Réseau FADOQ.

Récemment, le Protecteur du citoyen réaffirmait dans son rapport annuel que l'offre de services de soutien à domicile demeure insuffisante par rapport aux besoins des personnes visées. Alors que l'objectif devrait être d'augmenter l'accès à ces services, de nouveaux critères d'exclusion ont plutôt été ajoutés.

Le gouvernement le reconnaît : la construction de Maisons des aînés et les rénovations des CHSLD ne seront pas suffisantes afin de faire face à la pression démographique qui s'accentuera au Québec en lien avec le vieillissement de la population. Les gens souhaitent majoritairement vieillir à domicile. Les élus doivent donc s'affairer dès aujourd'hui à trouver des solutions pour répondre aux volontés des citoyens qui ont bâti le Québec moderne.

Le Réseau FADOQ le rappelle : seulement 1,3 % du PIB du Québec est investi en soins à domicile alors que la moyenne de l'OCDE se situe à 1,7%.

Un document de l'Institut du Québec (IDQ) publié au mois d'août avançait aussi que les budgets alloués aux soins à domicile au Québec demeurent bien moindres que ceux consacrés à l'hébergement des aînés, qui accapare la majeure partie des fonds destinés au soutien à l'autonomie des aînés.

La décentralisation, un objectif louable

Dans son discours, le premier ministre Legault a également annoncé son souhait de mettre en œuvre une vaste décentralisation du système de santé.

Bien que le réseau de la santé ne cesse de vivre des réformes successives, la plus grande organisation d'aînés aux pays estime qu'il s'agit d'un objectif louable. Il importe, notamment, de faire en sorte que les services soient déployés en fonction des besoins de la population.

Néanmoins, le Réseau FADOQ attendra de voir comment le gouvernement s'y prendra. Il est primordial d'éviter les disparités régionales au maximum.

Avec près de 550 000 membres, le Réseau FADOQ est le plus important organisme d'aînés au Canada. Sa mission est de rassembler et représenter les personnes de 50 ans et plus pour les aider à maintenir et améliorer leur qualité de vie. Le Réseau défend et fait la promotion de leurs droits et valorise leur apport à la société. Il leur offre plusieurs programmes, services et activités, ainsi qu'une gamme de loisirs pour les inciter à demeurer actifs.

