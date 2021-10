Soigner sans juger, la nouvelle campagne de Médecin du Monde signée TUX

« Accéder aux soins lorsqu'on vit en marge de la société au Québec, c'est extrêmement difficile. Il y a des stigmas qui perdurent et des failles dans notre système qu'on qualifie pourtant d'universel. Soigner, pour Médecins du Monde, c'est beaucoup plus que l'acte médical. C'est écouter, s'adapter et accompagner toute personne qui en a besoin, sans jugement », mentionne le D r David-Martin Milot, président de Médecins du Monde Canada.

L'agence a vu en cette campagne la chance de faire de même : aller à la rencontre des personnes pour les écouter, les accompagner et donner à leur histoire une voix qui leur permettrait d'être entendus.

« Mettre en lumière les iniquités que combat Médecins du Monde, et par le fait même participer au changement social, c'est une occasion incroyable, que l'équipe de TUX a saisie de façon très engagée », ajoute Elyse Noël de Tilly, directrice de création chez Tux.

La campagne présente donc les récits de Gail, Katerine, Emmanuel, Shane, Bobette, Sylvain, Dahiana et Janet dans des portraits vidéos, photos et écrits, en plus de les mettre au premier plan dans un 30 secondes télé.

« Ce n'est pas des petites discussions qu'on a eues avec ces gens-là. Ça a bouleversé un peu tout le monde. Mais je pense que le fait que ces récits nous touchent autant nous a permis de les traiter avec respect et honnêteté », mentionne Joshua Lessard, lead créatif chez l'agence.

« Cette campagne n'aurait pu être possible sans l'approche humaine et sensible dont TUX a fait preuve. À part le fait qu'elle sera supportée par du média, la campagne se veut plus documentaire que publicitaire. On ne fait que prêter notre plateforme pour donner la voix aux personnes qui ont leur histoire à raconter », conclut Mélissa Cabana, conseillère principale aux communications de Médecins du Monde Canada.

Voyez un aperçu de la campagne ci-dessus, et consultez l'entièreté des contenus juste ici.

À propos de Médecins du Monde

Médecins du Monde est un mouvement international de volontaires travaillant au niveau national et international. Au moyen de programmes médicaux innovants et de plaidoyers fondés sur des faits, Médecins du Monde donne aux personnes et aux communautés exclues la capacité d'agir pour exiger le respect de leur droit à la santé, tout en luttant pour un accès universel aux soins.

www.medecinsdumonde.ca

