Sogesco met à pied 250 chauffeurs d'autobus scolaires en grève à travers le Québec

L'entreprise refuse de négocier, au grand détriment des enfants et parents touchés par la grève.

LAVAL, QC, le 10 mai 2023 /CNW/ - Sogesco, une entreprise de transport scolaire, a mis à pied plus de 250 de ses chauffeurs d'autobus scolaires affiliés à la Section locale 106 du syndicat des Teamsters, en grève depuis des semaines à travers le Québec.

Jean Chartrand, président de la Section locale 106 du syndicat des Teamsters, s'insurge face à la mauvaise foi de l'entreprise : « Depuis des semaines, Sogesco refuse de venir négocier et ne répond même plus à nos messages. L'entreprise pense que les parents peuvent reconduire leurs enfants à l'école pour le reste de l'année. Eh bien, il est grand temps que Sogesco retourne à la table de négociations et fasse du bien-être de nos communautés une priorité. Ça suffit de prendre les employés, les enfants et les parents en otage comme ça ! »

« Il existe toujours un lien d'emploi entre nos membres en grève et la compagnie, et ils pourront réintégrer leur emploi lorsque la grève sera terminée. Que l'entreprise arrête de lancer des choses de la sorte en l'air et qu'ils viennent s'assoir, » ajoute le dirigeant syndical.

Le syndicat des Teamsters invite les citoyens touchés par ces grèves à faire part de leur soutien aux chauffeurs en demandant aux élus et aux établissements scolaires de la région de faire pression auprès de Sogesco pour que l'employeur retourne à la table de négociation.

Avec plus de 125 000 membres, Teamsters Canada est le plus important syndicat du secteur des transports et de la chaîne d'approvisionnement au pays. C'est également le plus important syndicat du secteur privé fédéral. L'organisation représente les travailleurs du CP, du CN, d'UPS, de Purolator et d'innombrables entreprises de camionnage, entre autres. Elle est affiliée à la Fraternité internationale des Teamsters, qui représente plus de 1,2 million de travailleurs en Amérique du Nord.

SOURCE Teamsters Canada

Renseignements: Demandes des médias : Marc-André Gauthier, Directeur des communications, Teamsters Canada, Cell : 514 206-0492, [email protected]