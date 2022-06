SoftBank et Altaeros ont lancé le ST-Flex pour la première fois le 2 mai 2022 et ont effectué des tests d'évaluation tout au long du mois de mai. ST-Flex a transporté le système de station de base de SoftBank, qui était équipé de son antenne cylindrique propriétaire qui réalise la fixation de l'empreinte de la zone de communication, à une hauteur de 816 pieds (249 m), où il a été relié à son équipement au sol via des fibres optiques et des conducteurs d'alimentation intégrés dans les filins. Extrait de l'annonce de SoftBank : « Le système de station de base d'aérostat captif à haute altitude nouvellement développé était exploitable à des altitudes plus élevées et transportait des charges utiles de communication plus lourdes, et il a également atteint une couverture de réseau de zone plus large avec une plus grande stabilité de communication au cours du test » Des détails et des résultats supplémentaires des tests de télécommunications de SoftBank peuvent être trouvés ici : https://www.softbank.jp/en/corp/news/press/sbkk/2022/20220622_01/

Aerostat Autopilot™, le système de contrôle autonome exclusif d'Altaeros, élimine l'équipage sur site pour les opérations quotidiennes et assure le plus haut niveau de fiabilité, faisant du ST-Flex la solution d'aérostat la plus rentable de sa catégorie. Au cours du programme d'essai, le ST-Flex a été excellent dans des conditions météorologiques très variables, y compris dans des vents de force coup de vent. Les trois commandes autonomes d'Altaeros créent la stabilité de l'aérostat et contrôlent le tangage, le roulis et le lacet pour maintenir l'aérostat stable même dans des conditions météorologiques variables. Les fonctions autonomes offrent un niveau de performance et de flexibilité inégalé parmi les drones commerciaux. Regardez les moments forts ici : https://youtu.be/tENcZXFsfEU

« Nous sommes très heureux d'avoir réalisé le premier lancement international du ST-Flex », a déclaré Ben Glass, PDG d'Altaeros. « Le test réussi de la technologie de fixation de l'empreinte de SoftBank sur le ST-Flex est une étape importante qui fera progresser le développement et l'efficacité de nombreuses plateformes de télécommunications aériennes pour aider à apporter des services essentiels dans le monde entier. »

À propos de SoftBank Corp.

Guidée par la philosophie d'entreprise du groupe SoftBank, « La révolution de l'information - le bonheur pour tous », SoftBank Corp. (TOKYO: 9434) fournit des services de télécommunications et les combine avec des technologies avancées pour développer et exploiter de nouvelles entreprises au Japon et dans le monde. Au cours de l'année qui s'est terminée en mars 2022, SoftBank Corp. a enregistré 5,7 trillions de yens de revenus, 985,7 milliards de revenus d'exploitation, et comptait 319 sociétés du groupe (245 filiales et 74 sociétés affiliées), tant au Japon qu'à l'étranger. SoftBank Corp. compte 57 millions d'abonnés à la téléphonie mobile et au haut débit au Japon et, par le biais de ses sociétés de groupe Yahoo Japan Corporation, PayPay Corporation et LINE Corporation, 86 millions d'utilisateurs de médias en ligne, 46 millions d'utilisateurs de paiement par smartphone et 92 millions d'utilisateurs d'applications de communication, respectivement (au 11 mai 2022). Grâce à cette solide base commerciale et au nombre impressionnant de points de contact avec la clientèle, SoftBank Corp. s'étend aux domaines non télécoms conformément à sa stratégie de croissance « Au-delà du transporteur » tout en poursuivant la croissance de ses activités télécoms. En outre, en exploitant pleinement la puissance de la 5G, de l'IA, de l'IoT, du jumeau numérique, des solutions de réseau non terrestre (NTN), notamment les télécommunications stratosphériques basées sur la station de plateforme de haute altitude (HAPS), et d'autres technologies clés, SoftBank Corp. vise à réaliser la « mise en œuvre de la numérisation dans la société ». Reconnaissant ses initiatives ESG, SoftBank Corp. a été sélectionnée pour figurer dans les indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good, 2022 Constituent MSCI Japan ESG Select Leaders Index et d'autres indices d'investissements ESG mondiaux de premier plan. Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.softbank.jp/en/

À propos d'Altaeros : La mission d'Altaeros est de connecter les personnes, les machines et les données, où qu'elles se trouvent. Nous nous appuyons sur une autonomie de pointe et une technologie aérospatiale avancée pour créer la plateforme aérienne la plus efficace qui soit. Nos SuperTowers sont utilisées pour fournir du haut débit à faible coût pour les communautés défavorisées, établir des réseaux IoT pour surveiller les sites industriels ou la santé des cultures, fournir un point d'observation élevé pour les premiers intervenants qui luttent contre les feux de forêt ou d'autres catastrophes naturelles, et un grand nombre d'autres applications. Altaeros a son siège social dans le Grand Boston, avec des installations de production et de test dans le sud du New Hampshire. Altaeros est soutenue par SoftBank Group, SPARX, SKK, Safar Partners et d'autres.

En savoir plus sur www.altaeros.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845169/Altaeros_ST_Flex.jpg

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=tENcZXFsfEU

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1845168/ST_Flex_launch.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/642636/Altaeros_Logo.jpg

SOURCE Altaeros Energies

Renseignements: CONTACT : Elise Gianattasio, [email protected]