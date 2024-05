Sœurs de la Charité - ENTENTE CONCLUE POUR METTRE FIN À L'ACTION COLLECTIVE

QUÉBEC, le 23 mai 2024 /CNW/ - C'est avec l'espoir de redonner la paix d'esprit à ses membres et à toutes les parties concernées que la Congrégation des Sœurs de la Charité a accepté de participer à la conclusion d'une entente mettant un point final à la poursuite contre la Congrégation dans l'action collective concernant le Mont d'Youville intentée en 2018 et à laquelle le CIUSSS de la Capitale-Nationale était également une partie défenderesse.

Cette décision de la Congrégation a été prise en raison de la lourde charge émotive que cela représentait et dans le but d'éviter un long procès et les coûts associés. Cette entente conclue il y a quelques jours a été faite sans reconnaissance de quelque responsabilité de la Congrégation et de ses membres à l'égard des faits allégués.

« Notre congrégation contribue au règlement dans la mesure de ses moyens, dans le respect des autres parties impliquées, et dans le meilleur intérêt de tous. Cette issue sans procès nous apporte la paix d'esprit et ne porte en rien ombrage au dévouement généreux des membres de notre congrégation auprès des plus vulnérables et des plus nécessiteux depuis près de 175 ans. Nous pouvons tourner la page et accueillir ce début d'été avec sérénité. Que nos prières envers toutes les personnes qui ont souffert de cette situation puissent contribuer à leur guérison. »

- Sœur Monique Gervais s.g.q., Supérieure Générale

La Congrégation ne formulera pas d'autres commentaires et n'accordera aucune entrevue en lien avec cette entente.

SOURCE Congrégation des Sœurs de la Charité

Renseignements: Pour informations : Béatrice Vincent, [email protected], 581-246-2147