L'histoire commence alors qu'on fait une croix sur les grands événements et qu'on reste à la maison tout en profitant de choses petites, mais importantes, dans l'esprit des Fêtes. Comme toujours, SodaStream transmet également son message environnemental alors que Snoop est rejoint par une tortue de mer animée pour appeler les gens à faire un petit changement et à opter pour des articles réutilisables; ce changement aura de grandes répercussions pour notre planète. Une bouteille SodaStream réutilisable peut remplacer des milliers de bouteilles de plastique à usage unique.

La campagne porte ces messages importants dans le style classique et léger de SodaStream, en s'appuyant sur la grande vedette Snoop Dogg pour mettre l'accent sur les petites choses telles que la préparation de biscuits au pain d'épices en famille. Une autre scène présente toute la famille de Snoop, assise à table pour le repas des Fêtes, qui s'efforce de mettre de côté les appareils électroniques. Chaque membre de la famille, des enfants au chien, porte le visage de Snoop.

« SodaStream encourage toujours les gens à effectuer des changements positifs. Cette année, nous avons vraiment tout mis en œuvre pour mener une campagne à laquelle tout le monde peut s'identifier, une campagne sur ce qui est important », a indiqué Karin Schifter Maor, directrice du marketing mondial de SodaStream. « SodaStream est le petit changement ultime pour réduire les déchets de plastique à usage unique, et Snoop Dogg est un excellent partenaire pour diffuser ce message de façon amusante. »

« J'adore les produits SodaStream et il était donc naturel pour moi de m'associer à cette entreprise dans le cadre de la campagne. SodaStream offre d'excellents produits et change réellement les choses. Je suis heureux de contribuer à répandre l'amour! », a dit Snoop Dogg.

Jake Szymanski, un éminent réalisateur, a réalisé la vidéo, en parfaite harmonie avec le ton et le style ludique de la société. Parmi les réalisations de Szymanski, citons « Mike and Dave Need Wedding Dates », « The Package », plusieurs courts métrages pour Funny or Die et Saturday Night Live et, plus récemment, une comédie d'action inspirée de Forrest Fenn pour Studio 8.

