Le film met en vedette Laverne dans le rôle d'une superhéroïne et nous fait découvrir des moments importants de sa vie, à commencer par une scène d'action, suivie d'une transition vers une animation à mesure que l'histoire de Laverne se poursuit. Nous la voyons évoluer depuis l'enfance et découvrons les défis qui l'ont façonnée jusqu'à ce qu'elle devienne la femme forte et accomplie qu'elle est aujourd'hui. Le film relate ses principaux jalons pour les droits de la communauté LGBTQI+ et salue ses réussites personnelles, y compris quelques premières pour la communauté trans dans le monde entier. La vidéo se termine par un message de Laverne, qui encourage les gens à exprimer fièrement leur propre « histoire arc-en-ciel ».

Regardez la vidéo

« J'adore SodaStream et j'adore l'idée d'être une superhéroïne. J'adore également qu'une partie des profits des ventes de cet appareil SodaStream « Histoire arc-en-ciel » soit versée à une ONG au service de la communauté LGBTQI+ partout dans le monde, a déclaré Laverne Cox. Je pense que l'important, c'est de redonner et de se rendre utile ».

Pour célébrer le mois de la Fierté, SodaStream lance également l'appareil à eau pétillante « Histoire arc-en-ciel » édition limitée. L'appareil « Histoire arc-en-ciel », d'un noir mat et de conception élégante, s'accompagne d'un ensemble spécial de six marqueurs arc-en-ciel, qui invitent les consommateurs à personnaliser leur appareil en écrivant ou en dessinant leur histoire personnelle de fierté.

Les profits des ventes en ligne de l'ensemble « Histoire arc-en-ciel » pendant le mois de juin seront versés à Pflag Canada, jusqu'à concurrence d'un don total de 10 000 $. Pflag Canada est un organisme caritatif entièrement bénévole et le seul organisme national du Canada qui offre du soutien entre pairs pour aider l'ensemble de la population canadienne en matière de questions d'orientation sexuelle, d'identité de genre et d'expression de genre.

« Chez SodaStream, nous défendons l'égalité. Nous sommes heureux de participer à la Fierté encore une fois cette année et fiers de collaborer avec Laverne, une véritable superhéroïne qui nous inspire, déclare Karin Schifter-Maor, directrice générale du marketing à SodaStream. Nous espérons que l'édition spéciale de notre appareil à eau pétillante encouragera nos consommateurs à partager leur propre histoire avec fierté. »

L'appareil à eau pétillante « Histoire arc-en-ciel » édition limitée est en vente sur www.sodastream.com à 119,99 $.

À propos de SodaStream

SodaStream, qui fait partie de PepsiCo, est la plus grande marque d'eau pétillante au monde par volume. SodaStream permet aux consommateurs de profiter de délicieuses boissons pétillantes à volonté à la maison, sans tracas, tout en contribuant à sauver la planète. Les bulles de SodaStream sont plus avantageuses pour les consommateurs - elles sont saines, faciles à faire et légères à transporter - ce qui aide les consommateurs à remplacer des milliers de bouteilles en plastique à usage unique par une seule bouteille SodaStream réutilisable. Pour en savoir plus à propos de SodaStream, visitez www.SodaStream.ca et suivez SodaStream sur Facebook, Instagram et YouTube.

SOURCE SodaStream Canada