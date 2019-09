SodaStream annonce sa fermeture vendredi en solidarité avec la Grève mondiale pour le climat (#GrèvepourleClimat)

« La crise climatique est une urgence qui ne peut plus être ignorée. Il nous incombe, en tant que leaders, d'écouter et de faire entendre la voix de la jeune génération aujourd'hui et d'agir dès à présent, a commenté le chef de la direction de SodaStream, Eyal Shohat. Prendre soin de la planète est au cœur de notre entreprise, et il nous faut passer de la parole aux actes. »

SodaStream, l'entreprise bien connue pour son combat contre l'utilisation des bouteilles en plastique à usage unique va encore plus loin pour l'environnement en se levant pour les changements climatiques. SodaStream cessera ses activités mondiales de commerce électronique pendant 24 h, à partir de 8 h ce vendredi. Le message suivant sera affiché sur tous les sites Web SodaStream : « Grève mondiale pour le climat en solidarité avec la jeune génération pour un meilleur avenir. »

« Pour SodaStream Canada, la durabilité est une priorité; nos activités évoluent constamment, explique Rena Nickerson, SodaStream Canada Country GM. D'ici 2025, SodaStream Canada aura contribué à l'élimination de 4 milliards de bouteilles en plastique à usage unique. Nous nous engageons à éliminer l'emballage de nos cylindres et, à ce jour, nous avons atteint 92 % de notre objectif. De plus, avec l'ouverture de notre premier centre de remplissage en mars 2019, nous aurons éliminé 2,1 millions de km de déplacement d'ici 2025. Nos employés se passionnent pour la durabilité, et c'est là une raison importante pour laquelle tant de jeunes souhaitent travailler ici : ils veulent faire une différence et faire partie de ce changement. »

SodaStream s'inspire de et est fier d'être aux côtés de Greta Thunberg et de la jeune génération pour un meilleur avenir. Les faits au sujet des changements climatiques sont connus depuis des dizaines d'années, mais ils sont ignorés. Depuis 2018, Greta Thunberg, une courageuse adolescente de Suède, se donne comme mission de non seulement sensibiliser le public à cet enjeu important, mais aussi de motiver les gens à agir.

SodaStream nourrit le monde avec de l'eau pétillante et saine, mais contribue aussi à éliminer les déchets en plastique dans le monde. Une bouteille réutilisable SodaStream peut faire économiser à une famille jusqu'à 2000 bouteilles jetables par an en moyenne.

Pour plus d'informations sur #FridaysForFuture et #GrèvepourleClimats, cliquez ici.

Au sujet de SodaStream

SodaStream, une entreprise de PepsiCo, est le leader mondial de la préparation de boissons pétillantes à domicile. Les bulles SodaStream sont meilleures pour le consommateur : saine, faciles à produire et légères… et meilleures pour la planète. Les bouteilles remplacent des milliers de bouteilles en plastique à usage unique par une seule bouteille réutilisable SodaStream. Les produits sont disponibles chez plus de 80 000 détaillants dans 46 pays. Pour en apprendre davantage sur SodaStream, rendez-vous à www.SodaStream.ca et suivez SodaStream Canada sur Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram et YouTube.

