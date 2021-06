PANGYO, Corée du Sud, 23 juin 2021 /CNW/ - Le service mondial de cadeaux SodaGift a lancé son application mobile sur Android et iOS au début de juin.

SodaGift permet aux utilisateurs d'envoyer des cartes-cadeaux numériques et de livrer des cadeaux de l'étranger en Corée, et est en voie d'élargir cette possibilité d'offre de cadeaux en Amérique du Nord d'ici la fin de 2021. À l'heure actuelle, des cartes-cadeaux numériques de plus de 150 marques sont offertes et livrées par message texte ou par partage d'un lien. Les cadeaux vont des fleurs aux ensembles-cadeaux qui varient selon les saisons et les fêtes.

Les modes de paiement et le soutien linguistique ont été les plus grands obstacles aux cadeaux en ligne des magasins en ligne coréens pour les étrangers et les expatriés. SodaGift accepte les cartes internationales et tous les aspects du service, y compris le soutien à la clientèle, sont offerts en coréen et en anglais.

Daniel Lee, chef de la direction de SodaCrew, a déclaré : « La demande de cadeaux transfrontaliers a atteint un niveau record et SodaGift a l'intention de répondre aux attentes et de les dépasser avec ce lancement en tant qu'application mobile, qui est la caractéristique de produit la plus demandée par les utilisateurs. »

Avec ce lancement, la marque présentait un nouveau logo de la marque rose et le slogan « A little surprise, everywhere » pour communiquer avec les utilisateurs de façon plus conviviale.

SOURCE SodaCrew Inc

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Hana Kim, [email protected], +82-70-4349-0013, https://sodagift.com/

Liens connexes

https://sodagift.com/