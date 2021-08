PANGYO, Corée du Sud, 20 août 2021 /CNW/ - SodaCrew Inc., la société mère de SodaGift , a amassé 5,7 milliards de wons (environ 5 millions de dollars américains) sous la direction des nouveaux investisseurs Korea Development Bank, AJU IB Investment, Korea Investment Partners et SK Securities, avec la participation de l'investisseur existant Big Basin Capital.

La plateforme mondiale spécialisée dans l'envoi de cadeaux SodaGift permet actuellement aux utilisateurs d'envoyer des cartes-cadeaux numériques et de livrer des cadeaux de l'étranger en Corée. Les cartes-cadeaux numériques contenant des messages personnalisés sont livrées par message texte ou par partage d'un lien. Les cadeaux vont des fleurs aux vitamines et aux suppléments alimentaires, en passant par les ensembles-cadeaux qui varient selon les saisons et les fêtes. Dans le but de faciliter l'expérience du client, l'entreprise a récemment lancé une application mobile qui permet d'envoyer des cadeaux en un clic.

Voici la déclaration de Yunse Lee, chef de la direction et cofondateur de SodaCrew : « Notre expérience des marchés des envois de fonds aux États-Unis et en Australie a contribué au lancement réussi de SodaGift. Il existe une demande pour une solution pratique d'envoi transfrontalier de cadeaux, et nous comptons répondre à cette demande grâce à l'innovation et à la technologie de pointe »

Les nouveaux fonds serviront à acquérir des entreprises en pleine expansion au sein de leurs marchés actuels. L'entreprise injectera aussi des capitaux pour lancer ses solutions d'envoi de cadeaux à l'échelle nationale et internationale en Amérique du Nord

Voici la déclaration de Keunho Jang, d'AJU IB Investment, au sujet de la collecte de fonds : « SodaCrew a réussi le lancement de SodaGift en s'appuyant sur son expérience dans le secteur mondial des paiements et des envois de fonds. Nous nous réjouissons à l'idée d'unir nos efforts afin d'aider l'entreprise à devenir un acteur de premier plan au sein du secteur des cadeaux. »

