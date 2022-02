La demande sous-jacente pour ce type de service et l'existence potentielle d'une population cible ont permis d'attirer l'attention sur l'idée de SodaGift, et ce, dès sa période d'incubation. En effet, les besoins sans cesse croissants ont permis à SodaGift de répondre à une demande sans précédent à l'échelle nationale et internationale. Avec plus de 300 marques et 3 500 cadeaux, des consommateurs du monde entier peuvent gâter leurs amis et leur famille en Corée du Sud tout en procédant facilement au paiement, puisqu'il n'est pas nécessaire de posséder un numéro de téléphone coréen ni une carte de débit ou de crédit coréenne. Et pour couronner le tout, les cartes-cadeaux peuvent être envoyées par message texte ou par courriel en quelques clics seulement.