SOCOM 3.0 : une nouvelle ère pour la communauté des communicateurs de Québec

Lancement officiel lors de la soirée Givre & Paillettes - 18 février au Domaine Cataraqui

QUÉBEC, le 17 févr. 2026 /CNW/ - La Société des communicateurs de Québec (SOCOM) convie l'ensemble des professionnels du milieu des communications à une soirée de lancement exceptionnelle : SOCOM 3.0 - Givre & Paillettes, qui se tiendra le 18 février dès 17 h 30 au Domaine Cataraqui.

Pensée comme un événement rassembleur, inspirant et festif, cette soirée marquera le dévoilement officiel de la nouvelle identité, du nouveau site web, de la mission renouvelée et des grandes orientations de la nouvelle SOCOM. L'événement s'adresse aux professionnels œuvrant en communication, marketing, publicité, design graphique, stratégie numérique, relations publiques, relations de presse, production vidéo, placement média et création de contenu, qu'ils travaillent en agence, à l'interne, comme pigistes ou travailleurs autonomes.

Une SOCOM renouvelée pour faire briller les communicateurs

Fondée en 2002, la SOCOM rassemble et anime l'ensemble de l'écosystème de la communication dans la grande région de Québec. En 2025, ce secteur représente près de 9 200 professionnels, dont environ 1 700 pigistes et travailleurs autonomes, constituant une force économique, créative et stratégique majeure pour la Capitale-Nationale et Lévis.

À la barre de cette nouvelle mouture, Louis Martin et Sandra Simoneau insufflent une vision moderne, humaine et collaborative. Fort de plus de 26 ans d'expérience à la tête de LMG audace & créativité, Louis Martin apporte son expertise stratégique, tandis que Sandra Simoneau contribue par son regard neuf, son énergie et sa capacité à mobiliser les talents. Ensemble, ils donnent un nouvel élan à l'organisation.

« SOCOM 3.0, c'est une plateforme d'échanges, de collaboration et de rayonnement pour tous les communicateurs de la région. Nous voulons créer un lieu vivant, inspirant et utile pour la communauté », soulignent Louis Martin et Sandra Simoneau.

Une nouvelle identité visuelle et un nouveau site web

La soirée sera également l'occasion de dévoiler le nouveau logo et la nouvelle signature visuelle, une création de la firme LMG audace & créativité. Cette identité épurée, accessible et dynamique incarne parfaitement la mission renouvelée de la SOCOM : favoriser les échanges, le partage et le rayonnement du milieu.

Parallèlement, Instynct a accompagné la SOCOM dans la refonte complète de son site web, afin d'offrir une plateforme plus claire, moderne et mieux adaptée aux besoins de sa communauté.

Une soirée festive et rassembleuse

Au programme :

Présentation officielle de la SOCOM 3.0

Aperçu des activités à venir

Musique live avec un band jazz

Bulles et bouchées

Réseautage

Date : 18 février 2026

Heure : 17 h 30

Lieu : Domaine Cataraqui

Billet : 50 $ (taxes incluses)

Billetterie : https://www.eventbrite.ca/.../givre-paillettes-edition...

Site web953www.socom.ca

À propos de la SOCOM

La Société des communicateurs de Québec (SOCOM) rassemble les professionnels du marketing, des relations publiques, du design graphique, de la photographie, de la stratégie, du numérique, de la rédaction et de la production vidéo dans la grande région de Québec. Depuis plus de 20 ans, elle favorise le développement professionnel, le réseautage et le rayonnement du milieu.

Source : SOCOM - Société de communication de Québec, M. Louis Martin, directeur général, 418-953-3157