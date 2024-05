OTTAWA, ON, le 15 mai 2024 /CNW/ - Le Groupe consultatif des communautés d'intérêts de l'Association minière du Canada (AMC) a choisi Rio Tinto IOC, la mine Laronde d'Agnico Eagle et la mine Lamaque d'Eldorado Gold pour recevoir les prestigieux prix d'excellence Vers le développement minier durableMD (TSM) de cette année. Les trois projets ont été récompensés cette semaine lors du gala des prix de l'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole (ICM), à Vancouver.

« Les sociétés minières récompensées par les prix d'excellence TSM sont des modèles à suivre en matière de pratiques responsables exemplaires et d'engagement à l'égard des pratiques ESG, a déclaré Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Notre industrie a un rôle particulièrement important à jouer pour s'assurer que les minéraux et les métaux nécessaires aux technologies dont nous dépendons sont facilement accessibles, et il est essentiel que ceux-ci soient extraits selon les normes les plus élevées au monde, comme l'initiative TSM. »

L'initiative TSM, à laquelle les membres de l'AMC doivent adhérer, favorise l'amélioration du rendement à l'égard d'un éventail d'enjeux sociaux et environnementaux qui importent le plus, et ce, au niveau de la mine. L'accent mis sur le rendement des sites miniers fait de l'initiative TSM un système de référence pour les investisseurs et les fabricants qui cherchent à investir dans les substances extraites des mines de façon responsable et à acheter ces dernières. Un Groupe consultatif des communautés d'intérêts canadien indépendant supervise le programme. Il est composé de représentants de communautés autochtones, d'organismes environnementaux, de syndicats, d'institutions financières, de communautés minières locales, d'organisations sociales et religieuses et d'universités.

Le rendement de l'initiative TSM est évalué à l'aide d'un ensemble de normes environnementales et sociales détaillées, y compris la gestion des résidus miniers, les changements climatiques, l'intendance de l'eau, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la santé et la sécurité, la conservation de la biodiversité, les principes de l'équité, de la diversité et de l'inclusion, la gestion de crises et la prévention du travail des enfants et du travail forcé.

« Nous sommes fiers que l'initiative TSM, une norme canadienne, soit maintenant mise en œuvre par 14 associations minières partout dans le monde, ce qui en fait le programme ESG le plus répandu en son genre, a affirmé M. Gratton. Nous saluons le travail accompli par les lauréats des prix d'excellence de cette année, car il met en lumière les résultats positifs que l'on peut obtenir lorsque l'intendance environnementale et l'engagement communautaire ont la priorité. »

Les prix d'excellence TSM, qui existent depuis 2014, comprennent le prix TSM en excellence environnementale et le prix TSM en engagement communautaire. Pour être admissibles aux prix, les sociétés minières doivent activement mettre en place l'initiative TSM et démontrer des réalisations exceptionnelles en matière d'environnement ou d'engagement communautaire. Le Groupe consultatif des communautés d'intérêts fournit des conseils sur l'élaboration et la mise en œuvre de l'initiative TSM et sélectionne les gagnants des prix d'excellence TSM.

GAGNANTE DU PRIX TSM EN ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 2024 - Eldorado Gold pour la planification de la fermeture sociale de la mine Lamaque

La planification avancée visant à gérer les répercussions sociales de la fermeture de la mine constitue une nouvelle pratique. Même si les répercussions sociales profondes que peut avoir la fermeture d'une mine sur les communautés sont bien connues, elles ne sont pas souvent abordées avant la fin de la durée de vie utile.

Eldorado Gold Québec fait preuve d'une prévoyance et d'une proactivité exceptionnelles dans l'élaboration de son plan de fermeture du complexe minier Lamaque. En dépit du fait que la durée de vie opérationnelle de la mine devrait être encore d'au moins huit ans, l'entreprise a déjà élaboré un plan d'action et un plan de participation publique pour les aspects sociaux liés à la fermeture de la mine Lamaque.

Un groupe de travail a été créé. Celui-ci a pour mandat d'établir la vision, de déterminer les risques et les possibilités à envisager, de produire un plan d'action, et de cibler les facteurs de réussite mesurables pour les six volets de la planification soulevés par le comité de surveillance : contributions communautaires; utilisations futures du site; emploi et mode de vie; protection de l'environnement et gestion de la conservation de la biodiversité; paysage et patrimoine; et sécurité.

Eldorado accueille favorablement la participation active des parties prenantes, y compris les communautés locales, les employés, les autorités régionales et les groupes environnementaux, à un stade très précoce de son processus de planification, ce qui permet la prise en compte de divers points de vue, tout en s'assurant que les décisions sont acceptables et avantageuses pour toutes les parties.

La première approche d'Eldorado à l'égard de la fermeture sociale de la mine Lamaque est une pratique exemplaire pour les exploitants de mines, laquelle tient compte des considérations sociales dans les plans de remise en état et de restauration.

GAGNANTE DU PRIX DE L'EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 2024 - Agnico Eagle pour la gestion des résidus filtrés à la mine LaRonde

Depuis sa création en 1988, le complexe minier LaRonde utilisait l'entreposage de boues et a atteint au fil des ans sa capacité d'entreposage maximale. Il était impératif de trouver plus d'espace d'entreposage, ce qui a donné lieu à un projet de transformation. La transition vers la gestion des résidus filtrés visait à répondre aux préoccupations environnementales, tout en assurant l'efficacité opérationnelle et le bien-être de la communauté.

Une étude comparative exhaustive menée par un groupe de travail spécialisé a évalué diverses approches d'entreposage, prenant en compte les coûts d'exploitation, d'investissement et de remise en état. Tous facteurs confondus, même si l'investissement en capital était plus élevé, la transition vers les résidus filtrés est devenue l'option la plus viable à long terme. La transition vers les résidus filtrés représente un changement de paradigme dans les pratiques minières. Le complexe minier LaRonde est notamment la première mine canadienne à terminer la transition de l'empilage des résidus sur les plages de boues à leur entreposage à l'intérieur des installations existantes prévues à cette fin, réduisant ainsi son empreinte écologique.

Parmi les principales innovations, mentionnons l'utilisation de stériles entre les résidus filtrés et les plages de boues pour les renforcer. Grâce à ce processus, les mesures coûteuses d'amélioration du sol sont inutiles. De plus, un bassin a été construit pour entreposer l'eau de traitement et gérer les précipitations, éliminant par le fait même le besoin d'entreposer de grandes quantités d'eau dans le bassin de décantation des résidus et réduisant les risques associés. Enfin, les résidus filtrés peuvent également être réutilisés, par exemple, pour faciliter la restauration des anciennes installations de stockage des résidus ou pour contribuer à la remise en état progressive, ou ils serviront de matériaux de remblayage.

La mobilisation des intervenants est devenue un facteur de réussite dans ce projet, Agnico Eagle faisant participer activement des représentants de la communauté et des organismes de réglementation tout au long du cycle de vie du projet. Cette approche collaborative a favorisé la transparence et a fait en sorte que les objectifs de durabilité prennent en compte les préoccupations locales et les exigences réglementaires.

Bien que chaque site minier présente des défis uniques, le succès du projet du complexe minier LaRonde souligne le potentiel d'élargissement du champ d'application. En tenant compte des coûts opérationnels, de la remise en état et des facteurs environnementaux, les mines du monde entier peuvent envisager des transitions semblables vers la gestion des résidus filtrés.

PRIX DE L'EXCELLENCE ENVIRONNEMENTALE 2024 - Rio Tinto IOC pour son partenariat dans la remise en état de sites abandonnés - Nettoyage du Nitassinan

En partenariat avec l'Institut de développement durable des Premières Nations du Québec et du Labrador (IDDPNQL), IOC contribue à nettoyer les anciens dépotoirs et pourvoiries du Nitassinan, territoire ancestral de la nation Innu. En utilisant les wagons d'IOC pour récupérer et transporter les rejets le long du tronçon de 418 km du chemin de fer QNS&L jusqu'à Sept-Îles, Rio Tinto a trouvé un moyen unique de rétablir des relations durables avec les membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam et d'offrir une approche élargie pour la remise en état et la réhabilitation de l'environnement.

Dans le cadre de ce projet, des spécialistes en environnement de l'IDDPNQL, des membres de la communauté de Uashat mak Mani-utenam et des conducteurs de machines démolissent des bâtiments et des infrastructures désaffectés et nettoient des installations et des sites abandonnés. Le but est de remettre les terres dans un état qui se rapproche le plus possible de leur état d'origine. L'équipe du chemin de fer QNS&L, qui appartient à IOC, s'occupe de la logistique du transport des matériaux et fournit tout l'équipement nécessaire.

Une fois que l'équipe de l'IDDPNQL a préparé les matériaux, c'est l'équipe de QNS&L qui les charge dans les wagons pour qu'ils soient expédiés vers Sept-Îles. Le service de l'environnement d'IOC s'assure que le transport et l'élimination des matériaux respectent les lois et les règlements en vigueur (ex. : en fournissant des conteneurs de collecte). La manutention et la disposition sécuritaire des matières dangereuses résiduelles se font sans frais.

Le chemin de fer QNS&L est le seul lien entre Sept-Îles et les communautés du Nord, que ce soit pour le transport de passagers (Transport ferroviaire Tshiuetin) ou pour le transport de marchandises et de minerai. Le chemin de fer est également la seule voie terrestre vers le Nitassinan. Le chemin de fer est très achalandé, et l'ajout de ce type de projet dans une logistique déjà complexe pendant la période d'entretien estival demande une importante coordination entre les différentes équipes, d'autant plus que l'équipement utilisé pour la récupération et le transport sert en général uniquement au programme d'entretien des voies ferrées.

Le rôle de Rio Tinto IOC dans le programme de l'IDDPNQL pour la restauration des sites abandonnés répond à des objectifs bien définis pour les communautés autochtones, particulièrement celle de Uashat mak Mani-utenam. Il permet à l'entreprise de mieux comprendre l'utilisation des terres et le savoir traditionnel des peuples innus et permet à IOC d'établir des liens et d'approfondir ses relations avec diverses communautés d'intérêts.

Une collaboration solide dans un contexte qui dépasse les activités habituelles d'IOC a été un élément clé de la création et du maintien de relations de confiance avec les communautés. Rio Tinto croit que toutes les sociétés minières ont un rôle à jouer et qu'elles doivent offrir un important soutien à leurs communautés locales, même si elles doivent pour cela sortir du cadre habituel.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les prix d'excellence TSM et les lauréats précédents, visitez la page mining.ca/fr/linitiative-vdmd/prix-dexcellence-vdmd.

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 161 milliards de dollars du produit intérieur brut national et 21 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 694 000 personnes partout au pays. Toutes proportions gardées, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones au Canada et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour en savoir plus.

SOURCE Association minière du Canada (AMC)

Renseignements: Veuillez communiquer avec : Paul Hébert, vice-président, communications, 613 292-2876, [email protected]