OTTAWA, ON, le 1er déc. 2020 /CNW/ - La SRC est fière de participer à cette initiative internationale sur « L'importance des langues dans un contexte mondial » et de se joindre à ses homologues pour défendre l'importance des langues et de l'enseignement des langues dans le monde.

Au Canada, nous bénéficions d'un large éventail de langues. Nous avons une longue tradition de bilinguisme et d'accueil de nouveaux Canadiens venus du monde entier. Nous partageons également un engagement urgent en faveur de la réconciliation, qui comprend la reconnaissance du fait que des efforts supplémentaires sont nécessaires pour préserver, enseigner et honorer les langues autochtones. La loi sur les langues autochtones et les autres mesures prises pour revitaliser et renforcer les langues autochtones sont un élément crucial dans le soutien aux systèmes de connaissances autochtones et dans l'évolution de la réconciliation.

La SRC s'est engagée en faveur de l'excellence inclusive : cette vision englobe nécessairement l'abondance de connaissances, de perspectives et de cultures auxquelles contribuent les langues du monde. Le soutien à un niveau élevé de maîtrise et à l'apprentissage d'autres langues, ainsi qu'aux travaux universitaires, archivistiques et créatifs sur et dans nos langues, est vital pour l'avenir du Canada.

Nous nous trouvons dans une période où la coopération et la compréhension sont urgemment nécessaires, et les langues aident à établir ces liens.

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) comprend les académies des arts, des lettres et sciences humaines, des sciences sociales et des sciences, ainsi que le Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science. La SRC reconnait l'excellence, conseille les gouvernements et la société en général et promeut une culture du savoir et de l'innovation au Canada en partenariat avec d'autres académies nationales dans le monde.

SOURCE Société royale du Canada (SRC)

Renseignements: Erika Kujawski, Gestionnaire, Communications, La Société royale du Canada, (613) 991-5642, [email protected]; www.rsc-src.ca; @RSCTheAcademies

Liens connexes

https://rsc-src.ca/