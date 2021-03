Société des traversiers du Québec - Resserrement de l'application de mesures de sûreté dès le 14 mars

QUÉBEC, le 9 mars 2021 /CNW Telbec/ - L'application de certaines mesures de sûreté exigées par Transports Canada sera renforcée dans trois des traverses de la Société des traversiers du Québec (STQ) dès le 14 mars prochain.

Les traverses visées sont celles désignées MARSEC en vertu du Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs de Transports Canada, soit celles de Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola, Québec-Lévis et Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine.

Pour répondre à ces exigences, des agents de sécurité procéderont de façon aléatoire à des vérifications visuelles sommaires des bagages et des véhicules des clients désirant monter à bord d'un traversier, et ce, afin de prévenir l'introduction sans autorisation d'armes, d'explosifs ou d'engins incendiaires sur le navire ou à l'intérieur des installations.

La STQ tient à préciser à la clientèle que les vérifications ne seront pas systématiques, mais ponctuelles et aléatoires. Elles ont pour but d'assurer la sécurité des passagers et la STQ les appliquera de manière à éviter qu'elles nuisent à la fluidité du service.

À noter : la clientèle ne sera pas obligée de se conformer à une demande de vérification d'un agent. L'accès aux installations et au navire sera cependant impossible dans un tel cas.

