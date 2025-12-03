Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - le 2 déc. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
03 déc, 2025, 01:16 ET
TORONTO, le 2 déc. 2025 /CNW/ -
Mardi 02/12/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 65 millions $
LottoMax MAIN Draw
07, 08, 16, 21, 33, 34 & 37 No comp. 20
MAXMILLION:
02, 05, 20, 21, 30, 37 & 42
02, 09, 17, 31, 32, 39 & 45
02, 19, 24, 29, 31, 35 & 43
07, 18, 28, 30, 35, 40 & 45
08, 15, 23, 27, 29, 32 & 41
10, 16, 30, 32, 42, 49 & 50
11, 15, 16, 20, 33, 45 & 46
12, 19, 25, 26, 29, 37 & 39
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article