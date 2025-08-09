Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 8 août 2025 English
09 août, 2025, 01:01 ET
TORONTO, le 8 août 2025 /CNW/ -
Vendredi 08/08/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 60 millions $
LottoMax MAIN Draw
07, 08, 18, 28, 31, 36 & 41 No comp. 01
MAXMILLION:
01, 28, 31, 35, 38, 47 & 50
02, 03, 10, 11, 29, 32 & 33
06, 11, 16, 17, 32, 46 & 47
08, 09, 12, 20, 35, 44 & 46
13, 14, 18, 29, 32, 46 & 48
22, 26, 28, 35, 36, 46 & 47
