TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ -

Vendredi 05/12/2025

Gros lot de LOTTO MAX estimé à 70 millions $

LottoMax MAIN Draw

04, 15, 32, 34, 40, 45 & 48 No comp. 07

MAXMILLION:

03, 10, 16, 17, 23, 37 & 48

04, 08, 12, 15, 24, 28 & 33

04, 08, 17, 31, 32, 45 & 48

06, 13, 17, 23, 39, 43 & 45

07, 15, 16, 27, 36, 37 & 44

09, 19, 30, 34, 39, 42 & 50

09, 24, 26, 27, 28, 30 & 37

10, 11, 19, 22, 24, 29 & 48

21, 26, 32, 36, 37, 44 & 50

22, 23, 25, 44, 45, 49 & 50

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716