Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 5 déc. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
06 déc, 2025, 01:16 ET
TORONTO, le 5 déc. 2025 /CNW/ -
Vendredi 05/12/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 70 millions $
LottoMax MAIN Draw
04, 15, 32, 34, 40, 45 & 48 No comp. 07
MAXMILLION:
03, 10, 16, 17, 23, 37 & 48
04, 08, 12, 15, 24, 28 & 33
04, 08, 17, 31, 32, 45 & 48
06, 13, 17, 23, 39, 43 & 45
07, 15, 16, 27, 36, 37 & 44
09, 19, 30, 34, 39, 42 & 50
09, 24, 26, 27, 28, 30 & 37
10, 11, 19, 22, 24, 29 & 48
21, 26, 32, 36, 37, 44 & 50
22, 23, 25, 44, 45, 49 & 50
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article