Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 26 déc. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
27 déc, 2025, 02:17 ET
TORONTO, Dec. 26 2025 /CNW/ -
Vendredi 26/12/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 80 millions $
LottoMax MAIN Draw
02, 06, 14, 20, 43, 46 & 47. No comp. 19
MAXMILLION:
01, 03, 04, 22, 33, 39 & 41
01, 03, 04, 37, 38, 42 & 46
01, 05, 07, 18, 21, 27 & 36
01, 06, 07, 09, 12, 13 & 16
01, 07, 10, 19, 26, 27 & 48
01, 07, 11, 26, 29, 47 & 50
01, 08, 19, 32, 39, 45 & 48
01, 09, 18, 20, 34, 44 & 48
01, 18, 25, 26, 35, 47 & 48
01, 27, 31, 33, 34, 36 & 41
02, 03, 05, 16, 17, 27 & 36
02, 04, 06, 11, 20, 27 & 46
02, 05, 08, 12, 16, 23 & 42
02, 08, 17, 28, 39, 49 & 50
02, 15, 17, 23, 43, 47 & 48
03, 04, 06, 09, 15, 25 & 44
03, 04, 09, 11, 26, 35 & 38
03, 05, 09, 13, 15, 19 & 45
03, 23, 27, 28, 42, 45 & 47
04, 05, 15, 37, 39, 40 & 48
04, 06, 07, 09, 27, 28 & 48
04, 13, 17, 28, 38, 43 & 46
04, 27, 28, 29, 32, 38 & 43
05, 06, 08, 23, 25, 28 & 50
05, 08, 16, 22, 39, 40 & 49
05, 10, 19, 26, 28, 33 & 48
05, 11, 20, 28, 35, 46 & 48
06, 07, 08, 18, 26, 27 & 44
06, 12, 34, 36, 37, 47 & 48
06, 21, 25, 27, 33, 41 & 46
06, 25, 27, 32, 35, 39 & 44
07, 09, 12, 13, 37, 40 & 48
07, 12, 16, 17, 18, 37 & 47
08, 11, 14, 17, 23, 26 & 42
08, 22, 25, 32, 38, 39 & 48
09, 10, 29, 34, 35, 37 & 44
09, 14, 22, 25, 30, 34 & 49
09, 27, 31, 32, 38, 42 & 50
09, 28, 30, 32, 34, 39 & 44
10, 27, 38, 40, 41, 42 & 46
11, 13, 41, 42, 47, 49 & 50
12, 13, 15, 38, 47, 49 & 50
18, 23, 34, 37, 38, 45 & 50
19, 20, 22, 26, 36, 42 & 48
19, 24, 25, 26, 34, 37 & 44
22, 25, 26, 27, 29, 40 & 45
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article