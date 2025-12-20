Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 19 déc. 2025 English
20 déc, 2025, 00:43 ET
TORONTO, le 19 déc. 2025 /CNW/ -
Vendredi 19/12/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 80 millions $
03, 05, 20, 29, 35, 38 & 46. No comp. 24
MAXMILLION:
01, 05, 06, 16, 17, 27 & 41
01, 05, 13, 22, 38, 39 & 43
01, 06, 28, 38, 42, 49 & 50
01, 08, 40, 43, 44, 46 & 50
01, 09, 10, 29, 38, 48 & 49
01, 16, 32, 33, 34, 48 & 50
02, 08, 20, 31, 38, 43 & 49
02, 19, 23, 27, 28, 30 & 31
03, 04, 05, 19, 27, 35 & 48
03, 05, 16, 33, 39, 40 & 47
03, 07, 08, 20, 38, 45 & 49
03, 12, 14, 22, 25, 26 & 31
03, 13, 16, 20, 22, 25 & 44
03, 21, 23, 30, 44, 45 & 48
04, 08, 24, 33, 35, 48 & 49
04, 18, 19, 26, 27, 28 & 32
05, 09, 12, 26, 31, 33 & 47
05, 16, 20, 22, 23, 31 & 37
05, 17, 20, 29, 30, 40 & 50
06, 08, 14, 20, 23, 39 & 49
06, 11, 22, 26, 38, 42 & 49
07, 20, 27, 33, 35, 49 & 50
08, 12, 16, 17, 35, 37 & 44
08, 15, 21, 24, 30, 42 & 48
08, 24, 29, 37, 39, 45 & 48
11, 12, 15, 31, 34, 35 & 42
11, 12, 18, 26, 27, 31 & 45
11, 25, 27, 36, 41, 42 & 45
13, 20, 28, 29, 31, 34 & 46
14, 16, 17, 24, 34, 48 & 50
15, 17, 18, 19, 20, 28 & 44
15, 17, 23, 25, 28, 29 & 41
16, 21, 22, 23, 44, 47 & 49
20, 24, 29, 36, 39, 46 & 47
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
