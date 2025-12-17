Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 16 déc 2025 English
17 déc, 2025, 01:26 ET
TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ -
Mardi 16/12/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 80 millions $
LottoMax MAIN Draw
01, 06, 31, 35, 37, 45 & 49 No comp. 11
MAXMILLION:
01, 02, 14, 36, 37, 40 & 46
01, 03, 05, 11, 27, 28 & 40
01, 03, 12, 21, 28, 34 & 42
01, 04, 08, 25, 36, 39 & 41
01, 05, 09, 10, 23, 29 & 31
01, 05, 15, 19, 20, 42 & 43
01, 09, 17, 19, 31, 36 & 49
02, 06, 11, 25, 36, 43 & 45
02, 09, 15, 31, 39, 48 & 49
03, 24, 25, 26, 38, 41 & 48
05, 10, 11, 24, 30, 31 & 34
05, 10, 18, 31, 39, 46 & 50
05, 10, 30, 37, 39, 43 & 46
06, 19, 26, 34, 35, 42 & 46
07, 13, 18, 23, 36, 41 & 50
07, 17, 32, 35, 36, 37 & 38
07, 21, 22, 25, 30, 35 & 42
08, 10, 19, 26, 33, 37 & 43
10, 21, 23, 27, 37, 43 & 47
11, 13, 20, 24, 30, 35 & 50
11, 20, 23, 25, 31, 38 & 45
12, 14, 21, 23, 24, 28 & 31
