Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LOTTOMAX ET MAXMILLION - 12 déc. 2025
13 déc, 2025, 01:48 ET
TORONTO, le 12 déc. 2025 /CNW/ -
Vendredi 12/12/2025
Gros lot de LOTTO MAX estimé à 80 millions $
LottoMax MAIN Draw
04, 16, 25, 28, 36, 38 & 41 No comp. 09
MAXMILLION:
01, 02, 04, 09, 14, 34 & 39
01, 05, 07, 08, 14, 45 & 50
01, 06, 14, 20, 25, 34 & 38
02, 05, 10, 21, 22, 34 & 45
02, 05, 19, 27, 37, 38 & 42
02, 15, 35, 37, 38, 42 & 49
03, 09, 31, 35, 38, 44 & 46
03, 14, 22, 24, 28, 32 & 38
04, 07, 33, 34, 38, 44 & 49
04, 13, 14, 16, 22, 26 & 31
05, 14, 15, 16, 18, 21 & 24
09, 12, 16, 17, 43, 47 & 50
11, 26, 27, 31, 35, 38 & 47
17, 22, 23, 28, 35, 39 & 40
