TORONTO, le 12 déc. 2025

Vendredi 12/12/2025

Gros lot de LOTTO MAX estimé à 80 millions $

LottoMax MAIN Draw

04, 16, 25, 28, 36, 38 & 41 No comp. 09

MAXMILLION:

01, 02, 04, 09, 14, 34 & 39

01, 05, 07, 08, 14, 45 & 50

01, 06, 14, 20, 25, 34 & 38

02, 05, 10, 21, 22, 34 & 45

02, 05, 19, 27, 37, 38 & 42

02, 15, 35, 37, 38, 42 & 49

03, 09, 31, 35, 38, 44 & 46

03, 14, 22, 24, 28, 32 & 38

04, 07, 33, 34, 38, 44 & 49

04, 13, 14, 16, 22, 26 & 31

05, 14, 15, 16, 18, 21 & 24

09, 12, 16, 17, 43, 47 & 50

11, 26, 27, 31, 35, 38 & 47

17, 22, 23, 28, 35, 39 & 40

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716