09 oct, 2025, 00:10 ET

TORONTO, le 8 oct. 2025 /CNW/ -

Mercredi 08/10/2025

Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $ 
17, 22, 24, 40, 42 & 46. No comp 29.

Lot garanti de LOTTO 6/49
67164798-06 

ONTARIO 49
1, 7, 19, 28, 32, 33. No comp. 3.

POKER LOTTO
 Main gagnante: J-H, 8-D, 3-H, 2-D, 7-D.

Légende: 

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGADICE LOTTO:
10, 20, 23, 24, 30, 32  No comp. 37.

PICK-2: 3 5 

PICK-3: 9 6 5 

PICK-4: 2 8 7 9 

ENCORE: 2323709 

DAILY KENO
9, 11, 20, 21, 22, 24, 32, 35, 37, 38
39, 41, 49, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 67.

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN:  8, 11, 12, 15, 21, 30 

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 3 5 

PICK-3: 8 2 9 

PICK-4: 2 2 3 0 

ENCORE: 1890473 

DAILY KENO
2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19
22, 27, 31, 39, 44, 45, 48, 62, 63, 68 

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.

