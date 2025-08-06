Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 6 août 2025 English

06 août, 2025, 23:30 ET

TORONTO, le 6 août 2025 /CNW/ -

Mercredi 06/08/2025

ONTARIO 49
5, 23, 24, 31, 41, 43. No comp. 22. 

POKER LOTTO

Main gagnante: 3-S, K-C, A-H, 5-H, 9-C. 

Légende:

C = CLUB,
J = JACK,

H = HEART,
Q = QUEEN,

S = SPADE,
K = KING,

D = DIAMOND
A = ACE

MEGADICE LOTTO:
10, 22, 23, 33, 35, 36 No comp. 11. 

PICK-2: 5 2 

PICK-3: 8 6 9 

PICK-4: 6 5 6 0 

ENCORE: 2799494 

DAILY KENO
1, 7, 9, 26, 28, 30, 33, 35, 38, 42
43, 46, 47, 50, 54, 65, 66, 67, 69, 70. 

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 8, 15, 18, 24, 29, 35 

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 4 4 

PICK-3: 7 5 4 

PICK-4: 6 1 1 6 

ENCORE: 7807743 

DAILY KENO
7, 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 25
26, 34, 35, 42, 47, 49, 51, 56, 63, 64.

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

SOURCE OLG Winners

OLG, 1-888-946-6716

OLG est un organisme de la Couronne qui fournit des activités de jeu de classe mondiale à la province de l'Ontario.