06 nov, 2025, 00:29 ET
TORONTO, le 5 nov. 2025 /CNW/ -
Mercredi 05/11/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
05, 16, 17, 30, 35 & 46. numéro 06.
Lot garanti de LOTTO 6/49
07073368-02
ONTARIO 49
6, 21, 22, 31, 34, 38. No comp. 45.
POKER LOTTO
Main gagnante: J-C, 9-H, 7-S, 7-C, 2-D.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGADICE LOTTO:
9, 14, 15, 23, 31, 39 No comp. 38.
PICK-2: 7 0
PICK-3: 8 8 5
PICK-4: 6 4 8 1
ENCORE: 5525595
DAILY KENO
7, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 23, 30, 35
36, 39, 42, 44, 49, 52, 60, 63, 67, 69.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 12, 14, 24, 25, 27, 29
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 5 2
PICK-3: 1 8 7
PICK-4: 7 3 6 8
ENCORE: 3364972
DAILY KENO
2, 10, 15, 23, 24, 28, 31, 37, 39, 40
42, 43, 52, 55, 58, 61, 62, 63, 64, 66.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
