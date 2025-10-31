Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 30 oct. 2025 English

OLG Winners

31 oct, 2025, 00:01 ET

TORONTO, le 30 oct. 2025 /CNW/ -

Jeudi 30/10/2025 

Daily Grand Tirage régulier
07, 25, 38, 39, 48  Grand numéro 01 

25 000 $ par AN pour LA VIE

03, 16, 27, 34, 38
04, 05, 06, 08, 19
14, 23, 31, 33, 47

POKER LOTTO
Main gagnante: 2-D, K-S, 4-D, 8-S, 8-H. 

Légende :

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
7, 24, 28, 33, 35, 39  No comp. 36. 

PICK-2: 3 3 

PICK-3: 5 4 3 

PICK-4: 9 5 9 2 

ENCORE: 4825034 

DAILY KENO
2, 4, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 27, 29
30, 35, 36, 45, 46, 50, 51, 52, 63, 64. 

POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 3, 11, 21, 28, 32, 33 

Numéros gagnants de la loterie après-midi

PICK-2: 0 7  

PICK-3: 9 1 1  

PICK-4: 8 8 5 3  

ENCORE: 9307091  

DAILY KENO
1, 6, 16, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 40
42, 45, 47, 51, 56, 58, 60, 62, 66, 70 . 

POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales. 

