Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 30 oct. 2025
TORONTO, le 30 oct. 2025
Jeudi 30/10/2025
Daily Grand Tirage régulier
07, 25, 38, 39, 48 Grand numéro 01
25 000 $ par AN pour LA VIE
03, 16, 27, 34, 38
04, 05, 06, 08, 19
14, 23, 31, 33, 47
POKER LOTTO
Main gagnante: 2-D, K-S, 4-D, 8-S, 8-H.
|
Légende :
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
7, 24, 28, 33, 35, 39 No comp. 36.
PICK-2: 3 3
PICK-3: 5 4 3
PICK-4: 9 5 9 2
ENCORE: 4825034
DAILY KENO
2, 4, 6, 10, 12, 17, 18, 19, 27, 29
30, 35, 36, 45, 46, 50, 51, 52, 63, 64.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 3, 11, 21, 28, 32, 33
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 0 7
PICK-3: 9 1 1
PICK-4: 8 8 5 3
ENCORE: 9307091
DAILY KENO
1, 6, 16, 17, 22, 25, 26, 28, 31, 40
42, 45, 47, 51, 56, 58, 60, 62, 66, 70 .
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
