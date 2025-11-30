Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 30 nov. 2025 English
Nouvelles fournies parOLG Winners
30 nov, 2025, 23:10 ET
TORONTO, le 30 nov. 2025 /CNW/ -
dimanche 30/11/2025
POKER LOTTO
Main gagnante: 9-C, 2-C, A-C, A-H, 4-C.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
1, 2, 5, 14, 17 & 37 No comp. 35.
PICK-2: 9 6
PICK-3: 3 4 4
PICK-4: 7 9 1 2
ENCORE: 9932714
DAILY KENO
4, 5, 7, 13, 15, 16, 17, 22, 24, 26
30, 31, 33, 43, 46, 55, 56, 58, 59, 62.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 3, 10, 11, 23, 24, 26
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 3 0
PICK-3: 0 5 1
PICK-4: 0 2 3 2
ENCORE: 6828002
DAILY KENO
4, 6, 9, 10, 14, 15, 26, 30, 40, 44
49, 50, 51, 52, 54, 58, 62, 63, 67, 70.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
Partager cet article