04 sept, 2025, 00:53 ET
TORONTO, le 3 sept. 2025 /CNW/ -
Mercredi 03/09/2025
ONTARIO 49
5, 6, 8, 10, 16, 33. Bonus 29.
POKER LOTTO
Main gagnante: 10-D, Q-H, 10-S, 7-H, 8-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
MEGADICE LOTTO:
4, 14, 20, 21, 23, 39 Bonus 31.
PICK-2: 1 3
PICK-3: 4 5 4
PICK-4: 4 7 8 5
ENCORE: 2964324
DAILY KENO
2, 11, 13, 17, 20, 22, 27, 30, 32, 34
35, 44, 55, 59, 61, 62, 64, 67, 69, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 2, 6, 13, 21, 22, 30
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 6 8
PICK-3: 9 0 1
PICK-4: 2 8 6 9
ENCORE: 1088595
DAILY KENO
4, 7, 13, 15, 16, 17, 22, 25, 26, 27
28, 33, 41, 43, 45, 55, 56, 59, 60, 65
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
